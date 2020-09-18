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Будет непросто: Колос и Десна узнали круг потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

К примеру, голландцы для ковалевцев и испанцы для черниговцев – как вам такое?

Будет непросто: Колос и Десна узнали круг потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы
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Сегодня, 18 сентября, пройдет жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, которая состоится в швейцарском Ньоне. Начало мероприятия – в 15:00. Поединки пройдут 1 октября. Для того, чтобы попасть в плей-офф, "Колосу" и "Десне" нужно будет пройти "Риеку" и "Вольфсбург" соответственно.

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Коллектив Костышина попал в число несеяных, поэтому выйдет на кого-то из победителей следующих пар: "Спортинг"/"Абердин", "Мура"/"ПСВ", "Копенгаген"/"Пяст".

Команде Рябоконя в случае успеха с "волками" попадется клуб из числа несеяных: "Аполлон"/"Лех", "Гранада"/"Локомотив" Тбилиси, "Санкт-Галлен"/"АЕК".

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В статье: Лига Европы Десна (Чернигов) жеребьевка Колос (Ковалевка)
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Источник:
UEFA

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Комментарии (10)
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sergio07 (Запоріжжя)
18.09.2020 в 14:43
Дивлюсь на перелік потенційних суперників і розумію - прості закінчились)))
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.09.2020 в 14:36
Якщо станеться німецьке диво, то пройти когось з Аполлон-Лех для Десни цілком реально.
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+3
0
Dimka26 (Чернигов)
18.09.2020 в 14:54
Да и АЕК тоже.
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0
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
18.09.2020 в 14:17
Десна врядли пройдет Вольсбург хотя в плей-оф вполне проходимые соперники. Колос вполне по силам пройти Риеку но в плей-оф скорее всего крышка. По этому результат как всегда минимум из возможного в группу
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
18.09.2020 в 14:54
за один матч все может быть. Шансов 1-2 %, но они есть,
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
18.09.2020 в 14:06
блин, а я чота думал что следующая квалификация станет последней. От Чернигова чуда не жду, хотя втайне надеюсь)
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+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.09.2020 в 14:35
Та судячи по долі двох осн. гравців з прізвищем на Ф., Десну просто потихеньку зливають.
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0
0
hromik1973 (тернополь)
18.09.2020 в 13:44
Пройдуть!!!!
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+3
0
paramon7 (Запорожье)
18.09.2020 в 13:43
Будем реалистами: Десна не пройдет немцев. Хотя искренне желаю черниговцам удачи. Для Колоса будет успехом пройти Риеку.
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+4
-1
Aalex-696 (Немирів)
18.09.2020 в 13:34
Колосу в плей-офф буде надважко. У Десни в 3 раунді суперник серйозніший, ніж у плей-офф. Якщо Десна пройде німців, то має реальний шанс на групу. Колос, на жаль (моя думка), плей-офф не пройде. Радий буду помилитись про Колос.
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+5
0


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