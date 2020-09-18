Будет непросто: Колос и Десна узнали круг потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы

Сегодня, 18 сентября, пройдет жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, которая состоится в швейцарском Ньоне. Начало мероприятия – в 15:00. Поединки пройдут 1 октября. Для того, чтобы попасть в плей-офф, "Колосу" и "Десне" нужно будет пройти "Риеку" и "Вольфсбург" соответственно.

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Коллектив Костышина попал в число несеяных, поэтому выйдет на кого-то из победителей следующих пар: "Спортинг"/"Абердин", "Мура"/"ПСВ", "Копенгаген"/"Пяст".

Команде Рябоконя в случае успеха с "волками" попадется клуб из числа несеяных: "Аполлон"/"Лех", "Гранада"/"Локомотив" Тбилиси, "Санкт-Галлен"/"АЕК".