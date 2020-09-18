Герой футбольного дня. Денис Антюх

Отмечать нужно всю команду – начиная с Руслана Костышина, завершая запасным голкипером, а также задев менеджмент клуба. "Колос" – яркий пример постепенного и планомерного прогресса и развития. Команда практически без легионеров и без звездных даже по меркам УПЛ футболистов (Селезнева выносим за скобки - он только что пришел) пробила себе путь в Европу и даже прошла там один раунд. До группы еще далеко, но бездарным выступление ковалевцев уже точно не будет.

В то же время, учитывая уровень соперника и стадию отбора, позиционировать победу "Колоса" над "Арисом" как подвиг тоже будет неправильно. Но хочется, ведь оскомину на зубах уже набили поражения украинских команд от неприметных соперников на различных этапах отбора тех или иных турниров. "Шахтер" и "Динамо" проигрывали "Янг Бойз", "Днепр" – "Белинцонне", а "Металлист" – "Штурму". Хотя корректнее "Колос" сравнивать с украинскими полпредами так называемой второй волны. И в этих сравнениях ковалевцы не имеют темной стороны, ведь в их истории нет поражений от "Кукеса", "Локомотивы", "Муры" и так далее. Хотя и победа пока только одна.

Но победа заслуженная, добытая благодаря настойчивому труду, непоколебимой дисциплине и высокой самоотдачи. Показательной в этом процессе развития ростков "Колоса" может быть карьера Дениса Антюха. Год назад он играл в Первой лиге, а вчера забил в Лиге Европы.

"Колос" нашел его на более низких уровнях украинского футбола, рассмотрев талант. Талант, который не был подкреплен выучкой, дисциплиной или психологической устойчивостью. Поэтому Руслану Костышину с ним пришлось изрядно повозиться, а сегодня приходится ограждать его от вредного для молодых футболистов влияния славы. Об этом, в частности, тренер говорил после матча плей-офф с "Днепром-1", когда Антюх забил два гола и отдал одну результативную передачу. Затем Денис забил и в финальном поединке мини-турнира, существенно помогая "Колосу" осуществить прорыв. Вчера он забил победный гол в ворота "Ариса".

А мог забить и второй, если бы на 86-й минуте реализовал выход один на один. В таких моментах игроку до сих пор не хватает хладнокровия, но оно должно появиться со временем. Пока же выручает скорость и активность: перед завершением той голевой атаки Антюх успел в средней фазе наступления обыграться с партнером. Боец широкого фронта.

Неизвестно, как и когда закончится эта романтическая история, связанная с выходом "Колоса" на международную арену. Но личная история Антюха должна длиться долго. Он находится в расцвете сил и в правильных тренерских руках.