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Жребий Лиги Европы. Определились соперники для Десны и Колоса в раунде плей-офф

Лига Европы
(3 голосов)

Швейцария, Греция, Дания или Польша

Жребий Лиги Европы. Определились соперники для Десны и Колоса в раунде плей-офф
UA-Футбол
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В пятницу, 18 сентября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, в котором могут сыграть черниговская "Десна" и ковалевский "Колос". Правда, обоим коллективам нужно пройти своих соперников в третьем раунде. Для "Десны" - это "Вольфсбург", "Колос" сыграет с хорватской "Риекой".

Как известно, перед жеребьевкой УЕФА разбил участников на группы, в которых распределил команды на сеяных и не сеяных. Пара "Колоса" попала в число не сеяных. Как следствие, среди потенциальных соперников ковалевцев значились победители пар "Спортинг" - "Абердин", "Мура" - ПСВ, "Копенгаген" - "Пяст". В итоге команда Руслана Костишина сыграет с победителем пары "Копенгаген" - "Пяст".

Пара "Десны" наоборот была сеяной. Среди ее потенциальных соперников были "Аполлон" - "Лех", "Гранада" - "Локомотив" Тбилиси и "Сенкт-Галлен" - АЕК. Жребий распорядился так, что в случае победы над немецким клубом команда Александра Рябоконя встретится с победителем пары - "Сенкт-Галлен" - АЕК

Результаты жеребьевки

Сенкт-Галлен/АЕК - Вольфбсург/Десна

Копенгаген/Пяст - Рієка/Колос

Напомним, что матчи третьего раунда запланированы на 24 сентября. Раунд плей-офф Лиги Европы состоится первого октября. Победители, которые получат путевку в групповой этап, будут определяться по итогам одного поединка, поэтому в случае ничьей будет назначен овертайм, а затем пенальти.

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В статье: Лига Европы Десна (Чернигов) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (17)
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Динамо-машина (Киев)
18.09.2020 в 16:23
На Десну вообще можно не рассчитывать. Что-то начинаю терять уважение к этому клубу. Пробиться в еврокубки и терять ключевых игроков - это жлобство! Капитана Фаворова тупо выкинули, а лучшего форварда продают за мешок картошки в какой-то бельгийский середняк...
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+3
-3
Technical
18.09.2020 в 16:26
Аналогічні думки
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+1
-2
avatar
simargl (Чернигов)
18.09.2020 в 16:45
Продажа Филиппова , конечно не во время , но 1,3 - 1,5 млн € это не мешок картошки ...
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+1
0
Technical
18.09.2020 в 16:50
За теперішніми цінами у футболі - таки "мішок", ну може два. Філіппов - футболіст хорошого рівня, він вартує більше
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
18.09.2020 в 16:04
Жребий как жребий... но очень далёкая перспектива. Только 24 вечером будет или же уже не будет смысл просчитывать наши шансы ... медведи живы и шкура на собственном ходу...
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+1
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
18.09.2020 в 15:43
а Десна сама виновата , надо было играть с Зарей до конца, Или занимать 5 место)) Колосу даже выгодно было занять эту позицию, это не вольсбурги и аэки
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+3
-2
ElvisSuperStar007 (Хуст)
18.09.2020 в 15:42
глянул риека впринципе по силам , они проиграли два матча командам ниже таблицы хорватии, значит команда не особо в кондициях
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+2
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
18.09.2020 в 15:41
колос очень просто создает моменты но реализация триндец, прям перед ударом у них ноги трясутся
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+2
0
Serhiy (Киев)
18.09.2020 в 15:40
У "Колоса" сітка виглядає легшою...
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+2
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
18.09.2020 в 15:54
Копенгаген не такой уж и лёгкий
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+5
0
Technical
18.09.2020 в 16:27
Копенгаген в 1/4 ЛЄ виглядав не гірше МЮ. По-моєму, Колосу така ноша поки непосильна.З Рієкою шанси плюс-мінус рівні
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+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.09.2020 в 15:39
Радує ще той факт, що кац-апам, ще якщо вони пройдуть клуб з Ізраїлю, скоріш за все дістанеться Тотенхем.
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+4
-2
givchak (Дрогобич)
18.09.2020 в 15:37
і всі матчі на виїзді. Жесть... Колосу, якщо пройде у групу, - пам'ятник!
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+5
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.09.2020 в 15:34
Думаю, що в жовтні будемо співати пісню "Їх було троє, всього лиш троє..."
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+3
-2
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simargl (Чернигов)
18.09.2020 в 16:00
ШД, Колос и Десна ??
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+1
-4
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Крестоносец. (Полтава)
18.09.2020 в 16:34
simargl +++
+1
-2
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Инспектор ( )
18.09.2020 в 15:29
Кто его знает
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+2
-1


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