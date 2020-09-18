Жребий Лиги Европы. Определились соперники для Десны и Колоса в раунде плей-офф

В пятницу, 18 сентября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, в котором могут сыграть черниговская "Десна" и ковалевский "Колос". Правда, обоим коллективам нужно пройти своих соперников в третьем раунде. Для "Десны" - это "Вольфсбург", "Колос" сыграет с хорватской "Риекой".

Как известно, перед жеребьевкой УЕФА разбил участников на группы, в которых распределил команды на сеяных и не сеяных. Пара "Колоса" попала в число не сеяных. Как следствие, среди потенциальных соперников ковалевцев значились победители пар "Спортинг" - "Абердин", "Мура" - ПСВ, "Копенгаген" - "Пяст". В итоге команда Руслана Костишина сыграет с победителем пары "Копенгаген" - "Пяст".

Пара "Десны" наоборот была сеяной. Среди ее потенциальных соперников были "Аполлон" - "Лех", "Гранада" - "Локомотив" Тбилиси и "Сенкт-Галлен" - АЕК. Жребий распорядился так, что в случае победы над немецким клубом команда Александра Рябоконя встретится с победителем пары - "Сенкт-Галлен" - АЕК

Результаты жеребьевки

Сенкт-Галлен/АЕК - Вольфбсург/Десна

Копенгаген/Пяст - Рієка/Колос

Напомним, что матчи третьего раунда запланированы на 24 сентября. Раунд плей-офф Лиги Европы состоится первого октября. Победители, которые получат путевку в групповой этап, будут определяться по итогам одного поединка, поэтому в случае ничьей будет назначен овертайм, а затем пенальти.