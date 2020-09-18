Костышин: Ехали в Грецию с установкой, что ничего страшного не произойдет, если не победим

Главный тренер " Колоса " Руслан Костышин в комментарии ТК Футбол рассказал о дебюте своей команды в еврокубках - Коваливке прошли на выезде греческий Арис 2:1.

Мы ехали с установкой, что ничего страшного не произойдет, если мы не победим. Главное - достойно играть.

Ребята заработали себе имя! Чтобы они его только не потеряли одним матчем. Это имя команды с характером.

Молодцы, проявили не только характер, но и играли неплохо. Сделали то, о чем договаривались. Эмоции переполняют. Так выиграть в хорошей команды.