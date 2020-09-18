Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костышин: Ехали в Грецию с установкой, что ничего страшного не произойдет, если не победим
А тут такая неожиданность!
Главный тренер "
Мы ехали с установкой, что ничего страшного не произойдет, если мы не победим. Главное - достойно играть.
Читайте такжеАрис – Колос 1:2. Видео голов и обзор матча
Ребята заработали себе имя! Чтобы они его только не потеряли одним матчем. Это имя команды с характером.
Молодцы, проявили не только характер, но и играли неплохо. Сделали то, о чем договаривались. Эмоции переполняют. Так выиграть в хорошей команды.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол News
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...