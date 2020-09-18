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Костышин: Ехали в Грецию с установкой, что ничего страшного не произойдет, если не победим

Лига Европы
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А тут такая неожиданность!

Костышин: Ехали в Грецию с установкой, что ничего страшного не произойдет, если не победим
Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин в комментарии ТК Футбол рассказал о дебюте своей команды в еврокубках - Коваливке прошли на выезде греческий Арис 2:1.

Мы ехали с установкой, что ничего страшного не произойдет, если мы не победим. Главное - достойно играть.

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Ребята заработали себе имя! Чтобы они его только не потеряли одним матчем. Это имя команды с характером.

Молодцы, проявили не только характер, но и играли неплохо. Сделали то, о чем договаривались. Эмоции переполняют. Так выиграть в хорошей команды.

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В статье: Руслан Костышин Лига Европы Колос (Ковалевка) Арис (Салоники)
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Источник:
Футбол News

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