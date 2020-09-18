Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы

Вашему вниманию результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы, который определит еще 21-го участника группового этапа. Как и на предыдущих этапах есть два пути - по одному из них идут неудачники Лиги Чемпионов, другим - команды, которые завоевали путевку в ЛЕ в своем чемпионате.

На этом этапе могут быть два представителя Украины - Колос и Десна, если они смогут пройти третий раунд. Напомним, что Колос сыграет с Риекой, а Десну ждет испытание Вольфсбургом.

Раунд будет состоять из одного матча, который запланирован на первое октября. В случае ничьей в противостоянии будет назначено дополнительное время, а затем пенальти.

Путь Чемпионов

Янг Бойз - Тирана

Динамо Загреб - Флориана/Флора

Юргоден/ЧФР - КюПС/Судува

Арарат-Армения/Целье - Црвена Звезда

Динамо Брест - Лудогорец

Сараево/Будучность - Рига/Селтик

Легия/Дрита - Карабах

Шериф/Дандолк - Клаксвик/Динамо Тбилиси

Основной путь