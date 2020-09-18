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Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы

Лига Европы
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Милан может оказаться в Стамбуле, Милевскому выпал Лудогорец

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы, который определит еще 21-го участника группового этапа. Как и на предыдущих этапах есть два пути - по одному из них идут неудачники Лиги Чемпионов, другим - команды, которые завоевали путевку в ЛЕ в своем чемпионате.

На этом этапе могут быть два представителя Украины - Колос и Десна, если они смогут пройти третий раунд. Напомним, что Колос сыграет с Риекой, а Десну ждет испытание Вольфсбургом.

Раунд будет состоять из одного матча, который запланирован на первое октября. В случае ничьей в противостоянии будет назначено дополнительное время, а затем пенальти.

Путь Чемпионов

  • Янг Бойз - Тирана
  • Динамо Загреб - Флориана/Флора
  • Юргоден/ЧФР - КюПС/Судува
  • Арарат-Армения/Целье - Црвена Звезда
  • Динамо Брест - Лудогорец
  • Сараево/Будучность - Рига/Селтик
  • Легия/Дрита - Карабах
  • Шериф/Дандолк - Клаксвик/Динамо Тбилиси

Основной путь

  • Копенгаген/Пяст - Риека/Колос
  • Сенкт-Галлен/АЕК - Вольфбсург/Десна
  • Спортинг/Абердин - ЛАСК/Дунайская Стреда
  • Русенборг/Аланьяспор - Мура/ПСВ
  • Шарлеруа/Партизан - Аполлон/Лех
  • Мальме/Локомотива Загреб - Гранада/Локомотив Тбилиси
  • Базель/Анортосис - ЦСКА/В36
  • Хапоель Б.-Ш./Мазервелл - Виктория/Сондерюйське
  • Бешикташ/Рио Аве - Милан/Бодо-Глимт
  • Шкендя/Тоттенхэм - Ростов/Маккаби Хайфа
  • Стяуа/Слован - АПОЕЛ/Зрински
  • Стандард/Войводина - Фехервар/Реймс
  • Виллем II/Рейнджерс - Галатасарай/Хайдук
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