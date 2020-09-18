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Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы
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Вашему вниманию результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы, который определит еще 21-го участника группового этапа. Как и на предыдущих этапах есть два пути - по одному из них идут неудачники Лиги Чемпионов, другим - команды, которые завоевали путевку в ЛЕ в своем чемпионате.
На этом этапе могут быть два представителя Украины - Колос и Десна, если они смогут пройти третий раунд. Напомним, что Колос сыграет с Риекой, а Десну ждет испытание Вольфсбургом.
Раунд будет состоять из одного матча, который запланирован на первое октября. В случае ничьей в противостоянии будет назначено дополнительное время, а затем пенальти.
Путь Чемпионов
- Янг Бойз - Тирана
- Динамо Загреб - Флориана/Флора
- Юргоден/ЧФР - КюПС/Судува
- Арарат-Армения/Целье - Црвена Звезда
- Динамо Брест - Лудогорец
- Сараево/Будучность - Рига/Селтик
- Легия/Дрита - Карабах
- Шериф/Дандолк - Клаксвик/Динамо Тбилиси
Основной путь
- Копенгаген/Пяст - Риека/Колос
- Сенкт-Галлен/АЕК - Вольфбсург/Десна
- Спортинг/Абердин - ЛАСК/Дунайская Стреда
- Русенборг/Аланьяспор - Мура/ПСВ
- Шарлеруа/Партизан - Аполлон/Лех
- Мальме/Локомотива Загреб - Гранада/Локомотив Тбилиси
- Базель/Анортосис - ЦСКА/В36
- Хапоель Б.-Ш./Мазервелл - Виктория/Сондерюйське
- Бешикташ/Рио Аве - Милан/Бодо-Глимт
- Шкендя/Тоттенхэм - Ростов/Маккаби Хайфа
- Стяуа/Слован - АПОЕЛ/Зрински
- Стандард/Войводина - Фехервар/Реймс
- Виллем II/Рейнджерс - Галатасарай/Хайдук