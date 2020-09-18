"Будем писать историю каждый раз" - хавбек Колоса рассказал о победе над Арисом

Хавбек "Колоса" Андрей Богданов в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над "Арисом" (2:1) во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

"Тяжелая игра, соперник хорошего уровня. Мы очень рады, что победили и прошли дальше. Будем писать историю каждый раз", – сказал Андрей Богданов.

Напомним, что в третьем раунде квалификации "Колос" на выезде сыграет с хорватской "Риекой".