  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. "Будем писать историю каждый раз" - хавбек Колоса рассказал о победе над Арисом
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Будем писать историю каждый раз" - хавбек Колоса рассказал о победе над Арисом

Лига Европы
(1 голосов)

Теперь на очереди хорватская Риека

"Будем писать историю каждый раз" - хавбек Колоса рассказал о победе над Арисом
Новина українською

Хавбек "Колоса" Андрей Богданов в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над "Арисом" (2:1) во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

"Тяжелая игра, соперник хорошего уровня. Мы очень рады, что победили и прошли дальше. Будем писать историю каждый раз", – сказал Андрей Богданов.

Напомним, что в третьем раунде квалификации "Колос" на выезде сыграет с хорватской "Риекой".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Богданов Колос (Ковалевка) Арис (Салоники)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...