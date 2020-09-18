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"Будем писать историю каждый раз" - хавбек Колоса рассказал о победе над Арисом
Теперь на очереди хорватская Риека
Хавбек "Колоса" Андрей Богданов в эфире ТК Футбол прокомментировал
"Тяжелая игра, соперник хорошего уровня. Мы очень рады, что победили и прошли дальше. Будем писать историю каждый раз", – сказал Андрей Богданов.
Напомним, что в третьем раунде квалификации "Колос" на выезде сыграет с хорватской "Риекой".
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Источник:ТК Футбол
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