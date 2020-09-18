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Алексей Зозуля: Закрыли Арису зоны, и моментов особо у них не было

Лига Европы
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Теперь Колос сыграет с Риекой

Алексей Зозуля: Закрыли Арису зоны, и моментов особо у них не было
Новина українською

Защитник "Колоса" Алексей Зозуля в эфире ТК Футбол прокомментировал победу украинской команды над греческим "Арисом" (2:1) во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

"Тренерский штаб полностью разобрал команду. Мы действовали так, как нам говорили. Есть результат, значит, все сделали правильно.

Может, не во всем получилась игра. Немного переживали в первом тайме, много мяч теряли. Но закрыли "Арису" зоны, и моментов особо у них не было. Выполнили установку на игру и заслуженно, я считаю, выиграли", – отметил Зозуля.

Напомним, что в третьем раунде квалификации "Колос" сыграет с хорватской "Риекой".

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В статье: Алексей Зозуля Колос (Ковалевка) Арис (Салоники)
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Источник:
ТК Футбол

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