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Алексей Зозуля: Закрыли Арису зоны, и моментов особо у них не было
Теперь Колос сыграет с Риекой
Защитник "Колоса" Алексей Зозуля в эфире ТК Футбол прокомментировал
"Тренерский штаб полностью разобрал команду. Мы действовали так, как нам говорили. Есть результат, значит, все сделали правильно.
Может, не во всем получилась игра. Немного переживали в первом тайме, много мяч теряли. Но закрыли "Арису" зоны, и моментов особо у них не было. Выполнили установку на игру и заслуженно, я считаю, выиграли", – отметил Зозуля.
Напомним, что в третьем раунде квалификации "Колос" сыграет с хорватской "Риекой".