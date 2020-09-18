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Маркевич: Колосу вполне по силам пройти Риеку

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То, что матч пройдет без зрителей, должно сыграть на руку ребятам Костышина

Маркевич: Колосу вполне по силам пройти Риеку
Новина українською

Глава национальных сборных Украины Мирон Маркевич прокомментировал победу "Колоса" над "Арисом" (2:1) в квалификации Лиги Европы и оценил перспективы ковалевцев в противостоянии с "Риекой".

"То, что "Колос" сыграет в Риеке без зрителей, это положительный момент для украинцев, поскольку фанаты у хорватского клуба очень темпераментные. Мне понравилось, как ковалевцы играли с "Арисом", продемонстрировав тактическую выучку, желание сыграть через не могу. Они заслуженно пробились в следующий этап. Убежден, что тренер "Колоса" Руслан Костышин и в Хорватии сумеет выбрать стратегически правильный план на поединок. Думаю, что преодолеть хорватский барьер "Колосу" вполне по силам.

Кстати, 11 лет назад в Риеке решающий мяч в составе "Металлиста" записал в свой актив Владимир Лысенко. Рад, что он продолжает оставаться в строю, являясь лидером атак "Колоса". Желаю Лысенко снова забить в Риеке победный гол.

Тогда "Металлист" сделал большой задел уже в первом домашнем матче, победив 2:0. Однако в повторном поединке "Риека", благодаря мощной поддержке болельщиков, действовала с запредельной самоотдачей и оказала достойное сопротивление. И "Металлисту" стоило больших усилий, чтобы снова взять верх", - сказал Маркевич.

Напомним, что поединок Лиги Европы "Риека" - "Колос" пройдет в Хорватии 24 сентября.

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В статье: Мирон Маркевич Риека Колос (Ковалевка) Арис (Салоники) Металлист 1925
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