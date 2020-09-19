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Лысенко: Колос будет стараться пройти как можно дальше в ЛЕ

Лига Европы
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Форвард поделился ожиданиями перед игрой

Лысенко: Колос будет стараться пройти как можно дальше в ЛЕ
Новина українською

Нападающий "Колоса" Владимир Лысенко высказался о предстоящем матче третьего раунда квалификации Лиги Европы против "Риеки".

"У нас сейчас игра с "Рухом", на которую мы будем готовиться. После "Руха" разбираем "Риеку" и готовимся к поединку.

Сильнее ли "Риека" "Ариса"? Мы еще их не изучали, поэтому ничего пока не могу сказать. Тем не менее аппетит приходит во время еды. Все возможно, будем стараться как можно далее пройти в Лиге Европы", - сказал Лысенко в эфире "Футбол NEWS".

Матч "Риека" – "Колос" пройдет в четверг, 24 сентября. В предыдущем раунде украинский клуб обыграл греческий "Арис" со счетом 2:1.

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В статье: Владимир Лысенко Риека Колос (Ковалевка)
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