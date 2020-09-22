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Риека перед матчем с Колосом продала своего лучшего бомбардира

Лига Европы
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Антонио Чолак перешел в ПАОК

Риека перед матчем с Колосом продала своего лучшего бомбардира
Новина українською

Хорватская "Риека", которая является соперником "Колоса" по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы продала одного из своих лидеров.

Хорватский форвард Антонио Чолак перешел из "Риеки" в ПАОК. Финансовые детали сделки стороны не афишируют, а лишь сообщают, что контракт футболиста с греческим клубом подписан на 4 года.

Интересно, что этим летом СМИ также писали о том, что парнем интересовалось и киевское "Динамо".

Отметим, в прошлом сезоне 27-летний Чолак в 40 матчах за "Риеку" забил 20 голов, стал с этим показателем лучшим бомбардиром команды и вошел в топ-3 бомбардиров чемпионата Хорватии.

Напомним, что "Риека" и "Колос" сыграют в Хорватии 24 сентября. Данный раунд ЛЕ состоит из одного матча.

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В статье: ПАОК (Салоники) Риека Колос (Ковалевка)
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