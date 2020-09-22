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Тренер Риеки: Колос силен и агрессивен, матч будет не из легких
Хорваты ожидают тяжелой игры против Колоса
Главный тренер хорватской "Риеки" Симон Рожман поделился ожиданиями от матча 3-го квалификационного раунда
"То, что "Колос" прошел "Арис" (2:1) не стало для меня неожиданностью. Мы играем с командой, которая сильна и агрессивна, в игре которой нет перепадов.
Они мало пропускают, так что матч будет не из легких", - цитирует Рожмана официальный сайт "Риеки".
Напомним, что "Риека" и "Колос" сыграют в Хорватии 24 сентября. Данный раунд ЛЕ состоит из одного матча.
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