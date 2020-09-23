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Десна объявила состав, который отправится в Германию на поединок Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Игра уже завтра

Десна объявила состав, который отправится в Германию на поединок Лиги Европы
Новина українською

Черниговский клуб объявил состав из 22 футболистов, которые отправятся в Германию на завтрашний поединок квалификации Лиги Европы с "Вольфсбургом".

Вратари: Паст, Литовка

Защитники: Полегенько, Тамм, Ермаков, Гитченко, Мостовой, Конопля, Имереков, Западня

Полузащитники: Огыря, Домбровский, Калитвинцев, Картушов, Белич, Тотовицкий, Гуцуляк, Старенький

Нападающие: Хльобас, Будковский, Дегтярев, Шевцов

Матч "Вольфсбург" - "Десна" состоится завтра, 24 сентября. Начало в 21:15.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Вольфсбург
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Источник:
Десна

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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
23.09.2020 в 12:09
Без Мудрика... , а так все кто может и даже не может. Линия атаки мягко говоря смущает, но тут главное не пропустить , убежать и забить ... Удачи !!!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.09.2020 в 10:49
Белич - це сила. Мабуть додому звідти не повернеться.)))
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