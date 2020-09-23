Лига Европы
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Десна объявила состав, который отправится в Германию на поединок Лиги Европы
Игра уже завтра
Вратари: Паст, Литовка
Защитники: Полегенько, Тамм, Ермаков, Гитченко, Мостовой, Конопля, Имереков, Западня
Полузащитники: Огыря, Домбровский, Калитвинцев, Картушов, Белич, Тотовицкий, Гуцуляк, Старенький
Нападающие: Хльобас, Будковский, Дегтярев, Шевцов
Матч "Вольфсбург" - "Десна" состоится завтра, 24 сентября. Начало в 21:15.
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Источник:Десна
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
23.09.2020 в 12:09
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.09.2020 в 10:49
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