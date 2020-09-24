Риека - Колос. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

24-го сентября 2020-го года в 21:45 в Хорватии состоится второй ерокубковый поединок в истории "Колоса". Прямая онлайн видеотрансляция в Украине состоится на телеканале "Футбол 2". В интернете легальная онлайн LIVE видеотрансляция будет доступна на платформе Oll.tv.

Если вы не сможете следить за видеотрансляцией, UA-Футбол предлагает вам следить за ходом событий с помощью текстового онлайна. Он доступен в нашем матч-центре – 21:45 >>> .