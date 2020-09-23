Без Исаенко. Колос взял на матч в Хорватию 21 игрока

Клуб из Ковалевки отправляется в Хорватию на матч квалификационного этапа Лиги Европы с "Риекой".

Главный тренер Руслан Костышин объявил состав из 21 игрока - тех, кто летит в Хорватию. Среди них нет арендованного в киевского "Динамо" Исаенко.

Вратари: Волынец, Кучеренко, Кучерук

Защитники: Черноморец, Максименко, Гавриш, Емец, Петров, Новак, Кравченко

Полузащитники: Задоя, Ореховский, Милько, Богданов, Смирный, Костышин, Морозко, Ильин, Антюх

Нападающие: Селезнев, Лысенко

Матч "Риека" - "Колос" состоится завтра, 24 сентября. Начало в 21:45.