Стяуа за день до матча в Лиге Европы остался с 9 полевыми игроками и 3 вратарями

Футбольный клуб "Стяуа" остался без полноценного состава за день до матча, сообщает журналист Эмануэль Рошу в своём "твиттере".

Сейчас в румынской команде лишь девять полевых игроков и три вратаря имеют отрицательные тесты на коронавирус. К ним добавится защитник, которого вернули из аренды в клубе второй лиги. Также в "Стяуа" надеются сегодня подписать ещё одного игрока, поскольку регламент УЕФА позволяет производить до двух изменений в заявке до дня матча.

Завтра, 24 сентября, "Стяуа" предстоит сыграть с либерецким "Слованом" (Чехия) в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Матч пройдёт на стадионе "Марин Анастасовичи" в Джурджу (Румыния).