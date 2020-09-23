Тренер Вольфсбурга: Мы уважаем и хорошо разбираемся в украинском футболе

Главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями перед матчем квалификации Лиги Европы с "Десной".

"Десна" провела в чемпионате страны уже 3 матча, так что у нас было достаточно видеоматериала для изучения соперника. Так что мы хорошо подготовлены и знаем своих соперников, как, наверное, знает нас и "Десна".

Мы уважаем и хорошо разбираемся в украинском футболе, ведь в прошлом сезоне нам приходилось играть против двух клубов страны. Поэтому мы понимаем, что нам нужна очень хорошая игра, чтобы на шаг приблизиться к нашей цели - выйти в групповой этап Лиги Европы.

У "Десны" слаженная команда, которая пропускает очень мало голов. Она хорошо защищается, ограничивает пространство и очень крепка физически. Впереди "Десна" обычно играет с большим нападающим, на которого идут быстрые подачи через фланги. Мы знаем, чего ожидать. Мы должны преодолеть эту оборону и найти путь к победе. Но также нам нужно остерегаться контратак соперника.

Кроме травм Понграча, Мбабу и Уильяма, все остальные наши игроки находятся в хорошей форме. Приятно, что на данный момент я могу задействовать почти полный состав. В конечном итоге я выберу одиннадцать игроков, которые произведут самое лучшее впечатление на последней тренировке и дадут нам наибольшие шансы на победу.

Пожалуй, главная наша проблема из-за травм, это правый фланг обороны. Но эту зону могут закрыть Ренато Штеффен, Феликс Клаус или один из двух левых защитников. Также на тренировках там пару раз наигрывался Омару Мармоушу. Это те варианты, которые у нас есть в настоящее время. Так что мы найдем кем заменить выбывших правых защитников", - цитирует Гласнера официальный сайт клуба.

Напомним, что матч "Вольфсбург" – "Десна" состоится в четверг 24 сентября и начнется в 21:15.