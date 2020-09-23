Илсиньо: Вечеринка после выигрыша Кубка УЕФА остановила всю Донецкую область

Экс-хавбек "Шахтера" Илсиньо рассказал о том, как команда выиграла первый в своей истории еврокубковый трофей, завоевав в сезоне 2008/09 Кубок УЕФА.

"Как и любая восточноевропейская команда, мы не были фаворитами в матчах Кубка УЕФА. Подавляющее большинство соперников смотрели на нас свысока. Они должны были изучать нас, но просто не верили в наши силы. "Тоттенхэм" и "Марсель" недооценили нас. С "Динамо" и московским ЦСКА было куда сложнее, потому что они знали нас, и было очень непросто. Это были невероятно сложные поединки.

Что касается финала, то поразительная сцена была, когда мы выстроились в шеренгу перед матчем. Игроки "Вердера" были очень высокими. Все они были выше 185 сантиметров. А наша команда, наоборот, была вовсе невысокой. Самый высокий из нас был вовсе невысоким для "Вердера". Они смотрели на нас и мне казалось, что у них была только одна мысль: "Эти дети не умеют играть в мяч".

Это была большая разница в физике, но мы восполнили ее большей техничностью. Позже они посмотрели на нас уже по-другому. Они знали, что наша команда хороша, но также не восприняли нас всерьез. Мы же сыграли в свою силу, а потому были счастливы, когда стали чемпионами.

Я до сих пор помню главную вечеринку. Она, кажется, остановила всю Донецкую область. Они поставили сцену посредине главной площади города. Мы даже думали, что приедет президент Украины! А президент "Шахтера" был самым счастливым человеком в мире", - рассказал Илсиньо.