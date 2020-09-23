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Десна и Колос отправились на матчи ЛЕ, повстречавшись при этом в Борисполе

Лига Европы
(2 голосов)

На удачу

Десна и Колос отправились на матчи ЛЕ, повстречавшись при этом в Борисполе
Новина українською

Два украинских представителя в квалификации Лиги Европы – "Десна" и "Колос" отправились на матчи с "Вольфсбургом" и "Риекой" соответственно.

Интересно, что украинские команды встретились в аэропорту Борисполь, тепло поприветствовали друг друга и пожелали удачи.

После непродолжительных перелетов и "Колос" и "Десна" уже прибыли на место дислокации и начали обустраиваться на новых местах.

Сегодня тренеры проведут пресс-конференции, ну а команды потренируются на стадионах, на которых им завтра придется играть.

Напомним, что матч "Риека" - "Колос" состоится завтра, 24 сентября. Начало в 21:45. П поединок "Вольфсбург" – "Десна" начнется в 21:15.

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В статье: Десна (Чернигов) Риека Колос (Ковалевка) Вольфсбург
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Источник:
ФК Колос

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