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Десна и Колос отправились на матчи ЛЕ, повстречавшись при этом в Борисполе
На удачу
Два украинских представителя в квалификации
Интересно, что украинские команды встретились в аэропорту Борисполь, тепло поприветствовали друг друга и пожелали удачи.
После непродолжительных перелетов и "Колос" и "Десна" уже прибыли на место дислокации и начали обустраиваться на новых местах.
Сегодня тренеры проведут пресс-конференции, ну а команды потренируются на стадионах, на которых им завтра придется играть.
Напомним, что матч "Риека" - "Колос" состоится завтра, 24 сентября. Начало в 21:45. П поединок "Вольфсбург" – "Десна" начнется в 21:15.