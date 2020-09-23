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Тренер Риеки: Матч с Колосом будет для нас словно полуфинал чемпионата мира
Симон Рожман ожидает сложной игры
Главный тренер "Риеки" Симон Рожман на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча квалификации
Для того, чтобы попасть в группу Лиги Европы нам предстоит сыграть два матча. Для нас это будет словно полуфинал и финал чемпионата мира. Именно с таким настроем мы и готовимся к этим матчам.
У нас достаточно опытных игроков, которые знают, что нас ждет, и в то же время у нас много молодежи, которая хочет проявить себя.
Это будет матч, в котором нет фаворита, в котором исход игры может решить любая мелочь. "Колос" одержал шесть побед в последних семи играх, обыграл "Арис" в Греции, и это говорит само за себя. Это опасная команда, в которой много опытных игроков,
Но больше всего мы думаем о себе. Если мы покажем свою игру, будем действовать агрессивно, как мы это можем делать, то мы добьемся победы", - сказал Рожман.
Напомним, что "Риека" и "Колос" сыграют в Хорватии 24 сентября. Данный раунд ЛЕ состоит из одного матча.