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Тренер Риеки: Матч с Колосом будет для нас словно полуфинал чемпионата мира

Лига Европы
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Симон Рожман ожидает сложной игры

Тренер Риеки: Матч с Колосом будет для нас словно полуфинал чемпионата мира
Новина українською

Главный тренер "Риеки" Симон Рожман на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча квалификации Лиги Европы с "Колосом".

Для того, чтобы попасть в группу Лиги Европы нам предстоит сыграть два матча. Для нас это будет словно полуфинал и финал чемпионата мира. Именно с таким настроем мы и готовимся к этим матчам.

У нас достаточно опытных игроков, которые знают, что нас ждет, и в то же время у нас много молодежи, которая хочет проявить себя.

Это будет матч, в котором нет фаворита, в котором исход игры может решить любая мелочь. "Колос" одержал шесть побед в последних семи играх, обыграл "Арис" в Греции, и это говорит само за себя. Это опасная команда, в которой много опытных игроков,

Но больше всего мы думаем о себе. Если мы покажем свою игру, будем действовать агрессивно, как мы это можем делать, то мы добьемся победы", - сказал Рожман.

Напомним, что "Риека" и "Колос" сыграют в Хорватии 24 сентября. Данный раунд ЛЕ состоит из одного матча.

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В статье: Риека Колос (Ковалевка) Симон Рожман
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