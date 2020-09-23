Лех выбил из ЛЕ представителя конкурента Украины в Таблице коэффициентов. Кравец попал в заявку

Завтра, 24 сентября, - базовый день третьего раунда квалификации Лиги Европы. Но один матч состоялся раньше. "Аполлон" принимал "Лех" и безальтернативно проиграл полякам со счетом 0:5.

Сначала киприоты владели инициативой, но потом пропустили резкую контратаку с искусным завершением от Педро Тиба. После этого игра островитян разладилась и "Лех" спокойно добил деморализованного соперника – 2:0, 3:0, 4:0 и 5:0.

Это первая потеря Кипра в текущем евросезоне. Важно для нас, ведь эта страна конкурирует с Украиной в Таблице коэффициентов. "Аполлон" набрал в этой еврокампании 3,5 очка, но больше не наберет. Кипр остался с тремя представителями, но делит очки на "четыре". "Лех" в следующем раунде сыграет с победителем пары "Шарлеруа" / "Партизан".

Сегодня, добавим, "Омония" проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим "Олимпиакосом".

Лига Европы. Третий квалификационный раунд

"Аполлон" (Кипр) - "Лех" (Польша) 0:5

Голы: Педро Тиба 42, Майкл Исак 47, Якуб Камински 58, Ян Сикора 81, Педро Тиба 90+1

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