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Десна провела тренировку на Фольксваген Арене

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Десна провела тренировку на Фольксваген Арене
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Черниговская "Десна" накануне своей дебютной игры в еврокубках прибыла в Германию на матч квалификации Лиги Европы с "Вольфсбургом".

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Подопечные Александра Рябоконя вчера поселились в гостинице и провели тренировку на "Фольксваген Арене", где сегодня состоится поединок.

Матч "Вольфсбург" - "Десна" начнется в 21:15.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Десна (Чернигов)
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Источник:
Десна

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