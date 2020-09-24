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Десна провела тренировку на Фольксваген Арене
В хорошем настроении
Черниговская "
Подопечные Александра Рябоконя вчера поселились в гостинице и провели тренировку на "Фольксваген Арене", где сегодня состоится поединок.
Матч "Вольфсбург" - "Десна" начнется в 21:15.
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Источник:Десна
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