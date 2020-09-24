Украинские головы двуглавого орла. Шахову и Чигринскому придётся тащить АЕК

Сегодня афинский АЕК стартует в Лиге Европы. В Третьем Квалификационном раунде, в Швейцарии против "Санкт-Галлена". Для украинских болельщиков эта встреча интересна игрой Дмитрия Чигринского и возможным дебютом Евгения Шахова, на днях пришедшего в команду. Разумеется, в Греции также уделят игре особое внимание. Ведь видят в ней свершение судеб не только "двухголовых орлов", а и всего греческого футбола. Второй год подряд без группового турнира Еврокубков ввергнет недавнего участника группового турнира Лиги Чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы в застой. А то и всю лигу.

Победа, близкая к пирровой

Называть победу АЕКа в Чемпионате в сезоне 2017/18 пирровой было бы слишком жестоко и несправедливо. От таких побед не отказываются. Тем более, когда предыдущий такой трофей был взят в сезоне 1993/94, а ещё в 2013-ом году клуб был выброшен в Третий дивизион и стоял на пороге банкротства. Победа в Чемпионате с рекордными 12-ю пропущенными за 30 туров, выход в 1/16 финала Лиги Европы в том же сезоне, выход в групповой турнир Лиги Чемпионов через год трубили о возвращении стабильности и статуса клуба. Клуба, который тогда в бешеном греческом футболе стал считаться образцом порядка.

И всё же выводы были сделаны неправильные. Подхвативший тонувший клуб корабельный магнат Димитрис Мелиссанидис вывел его на спортивную и административную вершины. Он считал, что команда обязана удержаться там. Не понимая, что Чемпионат был выигран с напряжением всех сил и возможностей, что по ресурсам клуб всё ещё сильно уступает "Олимпиакосу" и ПАОКу. Что выход в группу ЛЧ - сюрприз, а не закономерность. Что стройка нового стадиона, своего стадиона, которого у команды не было 17 лет, отбирает все силы и средства, и до её окончания нужно быть терпеливым и взвешенным.

Мелиссанидис расстался с тренером Маноло Хименесом по итогам чемпионского сезона из-за разногласий по зарплате в 150 тысяч евро. Не поддержал затравленного прессой Мариноса Узунидиса. Вернул Хименеса, но затем решил повернуть к атакующему футболу с назначением экс-работника "Шахтёра" Мигеля Кардосо. Не понимая, что в команде и клубной академии нет подходящих игроков. И уволил его уже через считанные недели после начала сезона. А вместе с ним ушёл Технический Директор Никос Либеропулос. Вот и получается, что за пять лет в Еврокубковых матчах АЕК тренировали шесть наставников.

Не Конте

Предыдущий сезон получился невероятно турбулентным. И не только из-за коронавируса. Кардосо сразу же перессорился с игроками, уступил "Трабзонспору" дома (1:3) в Квалификации Лиги Европы. Новому Техническому Директору Илие Ивичу пришлось вести очень жёсткие беседы с игроками и стыдить их на фоне демонстраций болельщиков. Сменивший Кардосо местный Йожеф Сабо Никос Костеноглу начал свою третью каденцию в клубе четырьмя победами и яркой ничьей с ПАОКом, даже чуть не устроил камбек против "Трабзонспора" (2:0 в гостях). Но к зиме эффект его мотиваторских способностей иссяк.

Затем клуб вроде бы угадал с тренером. Верный друг Антонио Конте Массимо Каррера принёс в команду оборонительную стойкость и спокойствие. При нём АЕК уменьшил среднее число пропущенных с 1.3 до 0.5 за матч. В первых 12-ти матчах лиги и вовсе пропустил лишь четырежды. Впервые после 14-ти матчей победил одну из команд традиционной Топ-4, причём до окончания сезона успел сделать это трижды. Вышел в финал Кубка в пятый раз подряд. Отыграл у ПАОКа шесть очков отставания в лиге, выйдя с десяти на четыре. А снятие у последнего семи вывело подопечных Карреры на второе место.

Впрочем, ПАОКу вернули очки, и сезон закончился всё тем же третьим местом. Которое в лиге с разваленным "Панатинаикосом" не очень сложно и не очень почётно достичь. А финал Кубка, состоявшийся 12-го сентября, был проигран. В четвёртый раз подряд. После двух перенесений и скандалов. Ещё более громкий скандал состоялся в полуфинале, когда постоянно словесно атаковавший судей в последние годы Мелиссанидис ворвался в судейскую раздевалку. За это он дисквалифицирован на восемь месяцев. Все попытки хладнокровного Карреры успокоить остальные в клубе срывают различными выходками.

Первый матч сезона в лиге также успокоил не всех. В греческой прессе до сих пор скептически относятся к используемой Каррерой схеме 3-5-2. Кое-кто считает, что её главная цель - поддержать лидера команды на поле и в раздевалке Дмитрия Чигринского. Выезд к "Панетоликосу" (2:0) начался первым таймом, "выброшенным в мусорное ведро" (Gazzetta). Лишь с выходом Манталоса и переходом на 4-2-3-1 начались движения в атаке, были найдены два гола. Каррера и вратарь Цинтотас признали, что с капитаном АЕК был другой командой. Опасная зависимость от одного игрока. От его креатива.

Трансферная политика клуба также непонятна. В годы успехов концепция была ясна - акцент на Восточную Европу в обороне и на Южную Америку и Средиземноморье ближе к атаке. Греки же играли везде. Однако ныне в команде крайние защитники из Португалии и Аргентины, летом пришёл центральный защитник из Чемпионата Туниса, тринидадский и иранский атакёры из Чемпионатов Израиля и Катара, сербский вингер. Опорник из Чемпионата Италии. Не случайно Novasports назвал ситуацию в клубе "трансферным сафари". Разобраться и уяснить какие-либо принципы здесь невозможно. Кроме одного - подешевле.

Открытый путь к лидерству

Первый греческий вратарь ушёл, важный опорник Галанопулос был выслан на трибуны из-за споров о новом контракте. Капитана Манталоса уже почти продали на Ближний Восток всего за 4 миллиона, а кроме него, Бакакиса и Цинтотаса сильных греков уже не осталось. Ушёл один из ведущих форвардов Араухо, похоже, уходит и Марко Ливайя. Команда строится заново. Однако в центре обороны остаётся один лидер. Для Карреры главные принципы - дисциплина, командная игра, скромность и жертвенность, борьба. А в этом даже 33-летний часто травмирующийся Чигринский не знает себе равных.

Ему всё тяжелее и тяжелее. Он нередко не успевает за соперниками. Чаще привозит голы. Вот и против "Панетоликоса" привёз пенальти, который пришлось отбивать вратарю. Зато забил трижды в предыдущем сезоне. И он ведь знает кому забивать. Четыре из своих пяти голов в Греции Дмитрий забил "Олимпиакосу", "Панатинаикосу" и ПАОКу. Ну а степень его психологического влияния на команду невозможно измерить и оценить. Все эти серии без пропущенных, слава афинян как оборонительной команды - его заслуга.

Шахов также способен стать важным игроком. Он свой в Греции, выигрывал здесь Чемпионат и три Кубка с ПАОКом. Причём как раз в Кубке забил восемь мячей в 19-ти матчах. Возможно, поможет преодолеть проклятие финалов. Да и в целом его мощь, работоспособность, умение подключаться в опасные зоны без мяча и плотно пробивать одним касанием - то, чего явно не хватает центру поля команды. Кроме ещё не сформированной линии атаки и Манталоса, создавать опасность здесь некому. Евгений, заявивший, что скучал за Грецией и желает привнести характер победителя, способен помочь в этом.

Расклад в его пользу. Андре Симоэш и Галанопулос только-только вернулись после нелёгких травм, да и конфликт с последним всё ещё тлеет, Дамиан Шимански вернётся не ранее декабря. Дошло до того, что в матче против "Панетоликоса" в центр поля пришлось ставить защитника. Болельщики также восприняли подписание Шахова положительно, помня о его успехах в ПАОКе. Да, он возвращается битым, после неудачного сезона и вылета с "Лечче" из Серии А. Но на самом деле там он должен был получить больше шансов, чем получил от упрямого шаблонного тренера. Да и греческая лига иного уровня.

Да, Суперлига ныне - не лучшее место. Скандалы продолжают сотрясать её, экономическое положение беспокоит. Из-за споров о количестве команд начало сезона было под угрозой срыва. А вылет дома "Ариса" от "Колоса" и ОФИ от кипрского "Аполлона" пресса и вовсе оплакивала как закат местного футбола лет на 4-5. Как "тёмный туннель". 18-ое место в Таблице Коэффициентов УЕФА позади Шотландии, Кипра, Сербии и лишь чуть впереди Хорватии, где практически одна команда, обещает темноту. И всё же красочность и экспрессия здесь будут всегда. Да и ощущение дома Чигринского и Шахова за деньги не купишь.

АЕК считается фаворитом. Он опытнее "Санкт-Галлена" и всё ещё побогаче. Легко выложить игроку годовую зарплату в 400 тысяч евро, как Шахову, в Швейцарии не способны. Но всё же матч будет весьма сложным. И весьма нервным. А после этого ведь ещё ожидает "Вольфсбург" либо "Десна". В словах Карреры об особой важности выхода в группу ЛЕ сквозит боязнь потерять связь с Еврокубками. А это вдобавок к третьим местам в лиге говорит о стагнации. "Хочу вновь сделать команду заметной в Еврокубках". Так что на кону сегодня многое. И опытным украинцам придётся потащить афинян за собой.