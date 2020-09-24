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Колос провел тренировку в Риеке

Лига Европы
(1 голосов)

Будет ли вторая победа?

Колос провел тренировку в Риеке
Новина українською

Вчера вечером, после небольшого отдыха, ковалевцы отправились на традиционную предматчевую тренировку, которая состоялась на домашнем стадионе хорватского соперника - арене "Руевица".

Несмотря на то, что днем ​​шел дождь, погода вечером улучшилась, поэтому позволила команде провести качественную тренировку.

Делегацию "Колоса" на стадионе встретили традиционной процедурой - измерением температуры.

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Также обязательным правилом на арене является соблюдение масочного режима.

Тренировочная сессия ковалевцев состоялась в прекрасном настроении. Все, полны боевого настроя, готовы к предстоящему поединку в Лиге Европы.

Матч "Риека" - "Колос" состоится сегодня, начало в 21:45.

Передматчеве тренування у Рієці

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В статье: Руслан Костышин Лига Европы Риека Колос (Ковалевка)
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Источник:
Колос

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Комментарии (1)
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Saturn (Киев)
24.09.2020 в 10:15
Удачи!
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