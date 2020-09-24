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Колос провел тренировку в Риеке
Будет ли вторая победа?
Вчера вечером, после небольшого отдыха,
Несмотря на то, что днем шел дождь, погода вечером улучшилась, поэтому позволила команде провести качественную тренировку.
Делегацию "Колоса" на стадионе встретили традиционной процедурой - измерением температуры.
Также обязательным правилом на арене является соблюдение масочного режима.
Тренировочная сессия ковалевцев состоялась в прекрасном настроении. Все, полны боевого настроя, готовы к предстоящему поединку в Лиге Европы.
Матч "Риека" - "Колос" состоится сегодня, начало в 21:45.