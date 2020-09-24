Колос провел тренировку в Риеке

Вчера вечером, после небольшого отдыха, ковалевцы отправились на традиционную предматчевую тренировку, которая состоялась на домашнем стадионе хорватского соперника - арене "Руевица".

Несмотря на то, что днем ​​шел дождь, погода вечером улучшилась, поэтому позволила команде провести качественную тренировку.

Делегацию "Колоса" на стадионе встретили традиционной процедурой - измерением температуры.

Также обязательным правилом на арене является соблюдение масочного режима.

Тренировочная сессия ковалевцев состоялась в прекрасном настроении. Все, полны боевого настроя, готовы к предстоящему поединку в Лиге Европы.

Матч "Риека" - "Колос" состоится сегодня, начало в 21:45.