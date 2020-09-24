Десна – Вольфсбург, Риека – Колос. АУДИО онлайн трансляции матчей

Журналисты UA-Футбол Влад Петрушевский и Александр Рыженко прокомментируют матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы с участием "Десны" и "Колоса".

Смогут ли ковалевцы оказать сопротивление хорватам на выезде? Справятся ли подопечные Рябоконя с приличной немецкой командой в своих домашних стенах? Ответы на эти и другие вопросы мы узнаем сегодня вечером.

АУДИО трансляция поединков начнется в четверг, 24 сентября – в 21:10 по киевскому времени.