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Десна – Вольфсбург, Риека – Колос. АУДИО онлайн трансляции матчей

Лига Европы
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Десна – Вольфсбург, Риека – Колос. АУДИО онлайн трансляции матчей
UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол Влад Петрушевский и Александр Рыженко прокомментируют матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы с участием "Десны" и "Колоса".

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Смогут ли ковалевцы оказать сопротивление хорватам на выезде? Справятся ли подопечные Рябоконя с приличной немецкой командой в своих домашних стенах? Ответы на эти и другие вопросы мы узнаем сегодня вечером.

АУДИО трансляция поединков начнется в четверг, 24 сентября – в 21:10 по киевскому времени.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) UA-Футбол Лига Европы Десна (Чернигов) Риека Колос (Ковалевка) Вольфсбург Подкаст Трансляция Аудио
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