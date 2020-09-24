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Филиппов поддержал Десну перед матчем с Вольфсбургом - ВИДЕО

Лига Европы
(1 голосов)

Украинец записал видеообращение

Филиппов поддержал Десну перед матчем с Вольфсбургом - ВИДЕО
Новина українською

Экс-форвард "Десны" Александр Филиппов, который на днях подписал контракт с бельгийским "Сент-Трюйденом", пожелал черниговцам удачи в матче Лиги Европы с "Вольфсбургом".

Украинец записал видеобращение, которым поделился в соцсетях.

"Хочу пожелать вам сегодня, в очень важный и ответственный день – конечно же, удачи. Ребята, верьте в свои силы, друг в друга, помогайте друг другу. Мы были одной семьей, и вы остаетесь семьей, это самое-самое главное.

"Мне очень жаль, что сегодня я не с вами, но мы обязательно еще увидимся. Всего хорошего вам. Болельщики, дорогие, поддерживайте свою команду, потому что "Десна" самая лучшая. И все обязательно получится. Ребята, я с вами, буду за вас болеть. До скорых встреч", - сказал Филиппов.

Напомним, что матч "Вольфсбург" – "Десна" начнется сегодня в 21:15, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Десна (Чернигов) Вольфсбург Александр Филиппов Сент-Трюйден
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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2020 в 20:43
А толку то? Ну підписав би контракт хоча би завтра з суперклубом Ст Труйденом.
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0
-6
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simargl (Чернигов)
24.09.2020 в 21:02
У тебя зарплата сколько ))?? ... а у него под миллион € в год ... ты бы отказался от такой возможности ??
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+2
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
24.09.2020 в 21:40
Немає у такого гівна СТ млн. На рік, Макс 300 тис. Не відмовився б...)))
0
0


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