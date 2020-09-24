Филиппов поддержал Десну перед матчем с Вольфсбургом - ВИДЕО

Экс-форвард "Десны" Александр Филиппов, который на днях подписал контракт с бельгийским "Сент-Трюйденом" , пожелал черниговцам удачи в матче Лиги Европы с "Вольфсбургом".

Украинец записал видеобращение, которым поделился в соцсетях.

"Хочу пожелать вам сегодня, в очень важный и ответственный день – конечно же, удачи. Ребята, верьте в свои силы, друг в друга, помогайте друг другу. Мы были одной семьей, и вы остаетесь семьей, это самое-самое главное.

"Мне очень жаль, что сегодня я не с вами, но мы обязательно еще увидимся. Всего хорошего вам. Болельщики, дорогие, поддерживайте свою команду, потому что "Десна" самая лучшая. И все обязательно получится. Ребята, я с вами, буду за вас болеть. До скорых встреч", - сказал Филиппов.