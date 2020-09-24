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Десна сыграет с Вольфсбургом по смелой схеме 4-2-3-1. Стартовые составы команд

Лига Европы
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Десна сыграет с Вольфсбургом по смелой схеме 4-2-3-1. Стартовые составы команд
Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на матч квалификации Лиги Европы Вольфсбург – Десна.

Вольфсбург: Кастеелс, Штеффен, Лакруа, Гилявоги, Руссийон, Шлагер, Арнольд, Мармуш, Мехмеди, Виктор, Вегхорст

Запасные: Перван, Пауло Отавио, Юнус Маллы, Клаус, Брукс, Герхардт, Гинчек

Десна: Паст, Тамм, Гитченко, Мостовой, Конопля, Огиря, Домбровский, Калитвинцев, Картушов, Тотовицкий, Будковский

Запасные: Литовка, Полегенько, Ермаков, Хлебас, Гуцуляк, Старенький, Шевцов

Напомним, что матч "Вольфсбург" – "Десна" начнется сегодня в 21:15, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Десна (Чернигов) Вольфсбург
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Комментарии (2)
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ACB (Чернигов)
24.09.2020 в 21:12
А чего писать, играть так играть.!!
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pilips111 (Чернигов)
24.09.2020 в 20:57
Смело
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