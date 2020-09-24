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Десна сыграет с Вольфсбургом по смелой схеме 4-2-3-1. Стартовые составы команд
Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы команд на матч квалификации
Вольфсбург: Кастеелс, Штеффен, Лакруа, Гилявоги, Руссийон, Шлагер, Арнольд, Мармуш, Мехмеди, Виктор, Вегхорст
Запасные: Перван, Пауло Отавио, Юнус Маллы, Клаус, Брукс, Герхардт, Гинчек
Десна: Паст, Тамм, Гитченко, Мостовой, Конопля, Огиря, Домбровский, Калитвинцев, Картушов, Тотовицкий, Будковский
Запасные: Литовка, Полегенько, Ермаков, Хлебас, Гуцуляк, Старенький, Шевцов
Напомним, что матч "Вольфсбург" – "Десна" начнется сегодня в 21:15, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.