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Лига Европы. Фехервар Петряка проходит Реймс, финны выбивают последнего представителя Литвы
Большой день Лиги Европы
Для финской команды это третий еврокубковый матч в сезоне. После бесславного вылета от "Мольде" из ЛЧ "КуПС" выбил братиславский "Слован", а теперь и "Судуву". На пути в групповой этап второго по статусу еврокубка будет победитель пары "Юргорден" - "Клуж".
Украинец Евгений Ефремов провёл весь матч на скамейке запасных проигравших.
"КуПС" (Финляндия) - "Судува" (Литва) 2:0
Голы: Рангель 31, Тарасовс 72
Чехи полчаса мучились с соперником, пока подбирали ключи к их обороне. Затем дела пошли, как по маслу: три гола - и бесхлопотный выход в следующий этап турнира.
"Виктория" (Чехия) - "Сённерюск" (Дания) 3:0
Голы: Ондрашек 35, Ба Лу 41, Качер 51
Венгерский "Фехервар" на своем поле принимал французский "Реймс", который считался фаворитом. Однако хозяева смогли дать бой и победитель был определен только в серии пенальти, где успешнее был именно "Фехервар". Отметим, что Иван Петряк на поле провел 75 минут.
"Фехервар" (Венгрия) - "Реймс" (Франция) 0:0 (по пен. 4:1)