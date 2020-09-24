Лига Европы. Фехервар Петряка проходит Реймс, финны выбивают последнего представителя Литвы

Для финской команды это третий еврокубковый матч в сезоне. После бесславного вылета от "Мольде" из ЛЧ "КуПС" выбил братиславский "Слован", а теперь и "Судуву". На пути в групповой этап второго по статусу еврокубка будет победитель пары "Юргорден" - "Клуж".

Украинец Евгений Ефремов провёл весь матч на скамейке запасных проигравших.

"КуПС" (Финляндия) - "Судува" (Литва) 2:0

Голы: Рангель 31, Тарасовс 72

Чехи полчаса мучились с соперником, пока подбирали ключи к их обороне. Затем дела пошли, как по маслу: три гола - и бесхлопотный выход в следующий этап турнира.

"Виктория" (Чехия) - "Сённерюск" (Дания) 3:0

Голы: Ондрашек 35, Ба Лу 41, Качер 51

Венгерский "Фехервар" на своем поле принимал французский "Реймс", который считался фаворитом. Однако хозяева смогли дать бой и победитель был определен только в серии пенальти, где успешнее был именно "Фехервар". Отметим, что Иван Петряк на поле провел 75 минут.