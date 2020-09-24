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Лига Европы. Фехервар Петряка проходит Реймс, финны выбивают последнего представителя Литвы

Лига Европы
(1 голосов)

Большой день Лиги Европы

Лига Европы. Фехервар Петряка проходит Реймс, финны выбивают последнего представителя Литвы
UA-Футбол
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Для финской команды это третий еврокубковый матч в сезоне. После бесславного вылета от "Мольде" из ЛЧ "КуПС" выбил братиславский "Слован", а теперь и "Судуву". На пути в групповой этап второго по статусу еврокубка будет победитель пары "Юргорден" - "Клуж".

Украинец Евгений Ефремов провёл весь матч на скамейке запасных проигравших.

"КуПС" (Финляндия) - "Судува" (Литва) 2:0
Голы: Рангель 31, Тарасовс 72

Чехи полчаса мучились с соперником, пока подбирали ключи к их обороне. Затем дела пошли, как по маслу: три гола - и бесхлопотный выход в следующий этап турнира.

"Виктория" (Чехия) - "Сённерюск" (Дания) 3:0
Голы: Ондрашек 35, Ба Лу 41, Качер 51

Венгерский "Фехервар" на своем поле принимал французский "Реймс", который считался фаворитом. Однако хозяева смогли дать бой и победитель был определен только в серии пенальти, где успешнее был именно "Фехервар". Отметим, что Иван Петряк на поле провел 75 минут.

"Фехервар" (Венгрия) - "Реймс" (Франция) 0:0 (по пен. 4:1)

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В статье: Реймс МОЛ Фехервар
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2020 в 21:04
Добре що данці та хорвати - Локомотіва вилітають. Потенційні.
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