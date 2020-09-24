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Вольфсбург - Десна 2:0. Подвели нервы
Десна могла претендовать на большее против посредственного Вольфсбурга
Лига Европы, третий квалификационный раунд. Вольфсбург, “АОК Штадион”
“Вольфсбург” – “Десна” Чернигов 2:0
Голы: Гилявоги 16, Гинчек 90+2
“Вольфсбург”: Кастельс – Штеффен, Лакруа (Брукс 62), Гилявоги, Руссийон – Шлаґер, Арнольд – Мармуш (Отавио 58), Мехмеди, Жоау Виктор – Вегорст (Гинчек 78)
“Десна”: Паст – Конопля, Тамм, Гитченко, Мостовой – Огиря, Домбровский (Имереков 65) – Калитвинцев, Тотовицкий, Картушов (Гуцуляк 46) – Будковский
Предупреждения: Мармуш 50 – Тамм 57, Тамм 60, Конопля 66, Огиря 71, Тотовицкий 88
Удаление: Тамм 60