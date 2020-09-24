Вольфсбург - Десна 2:0. Подвели нервы

В целом - приличная игра Десны. Ключевые моменты - мандраж в начале игры, из-за чего пропустили гол, долбанутая привычка во время атаки отдавать пас назад, после чего Тамм получил красную карточку и не реализация своих моментов, особенно сумасшедшим Будькивским. А так - равная игра.