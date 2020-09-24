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Вольфсбург - Десна 2:0. Подвели нервы

Лига Европы
(1 голосов)

Десна могла претендовать на большее против посредственного Вольфсбурга

Вольфсбург - Десна 2:0. Подвели нервы
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, третий квалификационный раунд. Вольфсбург, “АОК Штадион”

“Вольфсбург” – “Десна” Чернигов 2:0

Голы: Гилявоги 16, Гинчек 90+2

“Вольфсбург”: Кастельс – Штеффен, Лакруа (Брукс 62), Гилявоги, Руссийон – Шлаґер, Арнольд – Мармуш (Отавио 58), Мехмеди, Жоау Виктор – Вегорст (Гинчек 78)

“Десна”: Паст – Конопля, Тамм, Гитченко, Мостовой – Огиря, Домбровский (Имереков 65) – Калитвинцев, Тотовицкий, Картушов (Гуцуляк 46) – Будковский

Предупреждения: Мармуш 50 – Тамм 57, Тамм 60, Конопля 66, Огиря 71, Тотовицкий 88

Удаление: Тамм 60

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Йоонас Тамм
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Комментарии (16)
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ACB (Чернигов)
24.09.2020 в 23:20
Ничего страшного, игроки всё таки нам надежду давали, до второго гола конечно. Десну с дебютом. И ждём побед!!
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0
0
pilips111 (Чернигов)
24.09.2020 в 23:20
В целом - приличная игра Десны. Ключевые моменты - мандраж в начале игры, из-за чего пропустили гол, долбанутая привычка во время атаки отдавать пас назад, после чего Тамм получил красную карточку и не реализация своих моментов, особенно сумасшедшим Будькивским. А так - равная игра.
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0
0
avatar
Крестоносец (Полтава)
24.09.2020 в 23:18
Ожидаемо но неплохо.
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
24.09.2020 в 23:15
Такий би стадіончик у Чернігові...Там майже у кожному селі подібні.
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+2
0
Geka 34 (Запорожье)
24.09.2020 в 23:14
Для первого матча против более именитого соперника-вполне достойно! Было желание. Не хватило класса... Десне бы парочку хороших легионеров в атаку... В любом случае--спасибо за надежду до последних минут!!!
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+3
0
Влад Черников (Mykolayiv)
24.09.2020 в 23:13
Вольфсбург ни о чем. Судья играл за немцев
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+3
-2
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simargl (Чернигов)
24.09.2020 в 23:17
Первая карточка Тамма фантазия арбитра. И пеналь можно было ставить на последних секундах.
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0
-2
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simargl (Чернигов)
24.09.2020 в 23:11
Горячий эстонский парень подвёл. смотрелись наши не хуже , но не хватило Филиппова. Будкивский ни о чем ... это тупиковая ветвь развития клуба.
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+3
-2
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Serega1111 (Киев)
24.09.2020 в 23:10
Чуда не произошло( К еврокубкам надо готовиться в т.ч. и кадрово, а не распродавать лидеров без адекватной замены
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+5
-1
Djon (Киев)
24.09.2020 в 23:09
Думаю, что мало кто сомневался, что немцы сильнее будут.
Ответить
+6
-2
pilips111 (Чернигов)
24.09.2020 в 23:21
Немцы сильнее не были
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0
0
shat (киев)
24.09.2020 в 23:09
Будкивский конечно бревно , не зря его в россии попёрли
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+4
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
24.09.2020 в 23:16
А в Десні таку падаль підібрали. Краще би Шевцов грав з перших.
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+1
-1
аалекс ( Крым)
24.09.2020 в 23:08
Очень жаль Неплохо сопротивлялись, но, как сказал Луческу - сейчас главное результат. Теперь важно не унывать и сосредоточиться на УПЛ.
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+5
-1
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
24.09.2020 в 23:07
Ох уж эти легионеры..
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+1
0
ukatan (Харьковская обл.)
24.09.2020 в 23:07
Что и следовало ожидать...
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+2
-4


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