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Селезнев остался в запасе Колоса на матч с Риекой, на острие сыграет Лысенко
Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы на матч квалификации
"Риека": Невистич, Смолчич, Велкоски, Цапан, Штефул, Павичич, Гнезда-Черин, Томечак, Лончар, Мурич, Андрияшевич
Запасные: Нволокор, Галович, Лепиница, Распопович, Турчин, Жоау Эсковал, Куленович
"Колос": Волынец, Емец, Новак, Петров, Гавриш, Кравченко, Антюх, Задоя, Богданов, Смирный, Лысенко
Запасные: Кучеренко, Черноморец, Ориховский, Морозко, Ильин, Костышин, Селезнев
Напомним, что матч "Риека" - "Колос" начентся сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.