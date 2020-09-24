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Селезнев остался в запасе Колоса на матч с Риекой, на острие сыграет Лысенко

Лига Европы
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Селезнев остался в запасе Колоса на матч с Риекой, на острие сыграет Лысенко
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Стали известны стартовые составы на матч квалификации Лиги Европы "Риека" - "Колос".

"Риека": Невистич, Смолчич, Велкоски, Цапан, Штефул, Павичич, Гнезда-Черин, Томечак, Лончар, Мурич, Андрияшевич

Запасные: Нволокор, Галович, Лепиница, Распопович, Турчин, Жоау Эсковал, Куленович

"Колос": Волынец, Емец, Новак, Петров, Гавриш, Кравченко, Антюх, Задоя, Богданов, Смирный, Лысенко

Запасные: Кучеренко, Черноморец, Ориховский, Морозко, Ильин, Костышин, Селезнев

Напомним, что матч "Риека" - "Колос" начентся сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Риека Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2020 в 20:52
На лавці запасних можна поки бутербродами полакомитися.)
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