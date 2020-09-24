Лига Европы. Маккаби по всем статьям бьет Ростов и др. матчи (обновляется)

Уже второй российский клуб вылетел из Лиги Европы от нетопового соперника. Следом за московским "Динамо" турнир покинул "Ростов", который дома не совладал с "Маккаби" из Хайфы.

Подопечные Валерия Карпина открыли счет в матче, но этнический украинец Никита Рукавица его быстро сравнял, а дальше израильтяне доминировали на поле, даром что играли в гостях. Все тот же Рукавица упустил царский шанс забить после проникающей передачи из глубины. Но в итоге "Маккаби" таки добился своего - крученый удар со средней удался Абу Фани. Дальше у "Ростова" было еще и удаление, так что в концовке обошлось без нервов. Сенсация, как ни крути.

"Ростов" (Россия) - "Маккаби" Х (Израиль) - 1:2

Голы: Шомуродов, 9 - Рукавица, 20, Абу Фани, 60

"Рига" (Латвия) - "Селтик" (Шотландия) -

Голы:

"Мура" (Словения) - ПСВ (Нидерланды) -

Голы:

"Бешикташ" (Турция) - "Риу Аве" (Португалия) -

Голы:

"Шарлеруа" (Бельгия) - "Партизан" (Сербия) -

Голы:

"Мальме" (Швеция) - "Локомотива" (Хорватия) -

Голы:

"Русенборг" (Норвегия) - "Аланьяспор" (Турция) -

Голы:

ЦСКА (Болгария) - "Б36" (Фарерские о-ва) -

Голы:

"Юргорден" (Швеция) - "Клуж" (Румыния) -

Голы:

"Флориана" (Мальта) - "Флора" (Эстония) -

Голы:

"Стяуа" (Румыния) - "Слован" (Чехия) -

Голы:

"Хапоэль" Б-Ш (Израиль) - "Мазервелл" (Шотландия) -

Голы: