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Лига Европы. Маккаби по всем статьям бьет Ростов и др. матчи (обновляется)
Сегодня проходят матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы
Уже второй российский клуб вылетел из Лиги Европы от нетопового соперника. Следом за московским "Динамо" турнир покинул "Ростов", который дома не совладал с "Маккаби" из Хайфы.
Подопечные Валерия Карпина открыли счет в матче, но этнический украинец Никита Рукавица его быстро сравнял, а дальше израильтяне доминировали на поле, даром что играли в гостях. Все тот же Рукавица упустил царский шанс забить после проникающей передачи из глубины. Но в итоге "Маккаби" таки добился своего - крученый удар со средней удался Абу Фани. Дальше у "Ростова" было еще и удаление, так что в концовке обошлось без нервов. Сенсация, как ни крути.
"Ростов" (Россия) - "Маккаби" Х (Израиль) - 1:2
Голы: Шомуродов, 9 - Рукавица, 20, Абу Фани, 60
"Рига" (Латвия) - "Селтик" (Шотландия) -
Голы:
"Мура" (Словения) - ПСВ (Нидерланды) -
Голы:
"Бешикташ" (Турция) - "Риу Аве" (Португалия) -
Голы:
"Шарлеруа" (Бельгия) - "Партизан" (Сербия) -
Голы:
"Мальме" (Швеция) - "Локомотива" (Хорватия) -
Голы:
"Русенборг" (Норвегия) - "Аланьяспор" (Турция) -
Голы:
ЦСКА (Болгария) - "Б36" (Фарерские о-ва) -
Голы:
"Юргорден" (Швеция) - "Клуж" (Румыния) -
Голы:
"Флориана" (Мальта) - "Флора" (Эстония) -
Голы:
"Стяуа" (Румыния) - "Слован" (Чехия) -
Голы:
"Хапоэль" Б-Ш (Израиль) - "Мазервелл" (Шотландия) -
Голы: