Лига Европы. Селтик, Мальме и ПСВ идут дальше, Ростов и Бешикташ вылетают

Уже второй российский клуб вылетел из Лиги Европы от нетопового соперника. Следом за московским "Динамо" турнир покинул "Ростов", который дома не совладал с "Маккаби" из Хайфы.

Подопечные Валерия Карпина открыли счет в матче, но этнический украинец Никита Рукавица его быстро сравнял, а дальше израильтяне доминировали на поле, даром что играли в гостях. Все тот же Рукавица упустил царский шанс забить после проникающей передачи из глубины. Но в итоге "Маккаби" таки добился своего - крученый удар со средней удался Абу Фани. Дальше у "Ростова" было еще и удаление, так что в концовке обошлось без нервов. Сенсация, как ни крути.

"Ростов" (Россия) - "Маккаби" Х (Израиль) - 1:2

Голы: Шомуродов, 9 - Рукавица, 20, Абу Фани, 60

Здесь обошлось без борьбы - слишком уж разного класса команды. В составе голландцев выделялся 21-летний вингер Дониэлл Мален, который уже вовсю вызывается в сборную. Если верить экспертам, в его лице растет новая звездочка "Оранье".

"Мура" (Словения) - ПСВ (Нидерланды) - 1:5

Голы: Коутер, 21 - Мален, 17, 65, Мауро Жуниор, 28, Гакпо, 54, 90

Максимально жесткий прием устроили скандинавы второй команде Хорватии. Гости пропустили пять раз, а могли еще столько же. Еще недавно "Мальме" играл в гораздо более закрытом стиле, но новый тренер все изменил. Это, на секунду, Йон Даль Томассон - экс-бомбардир "Милана", "Фейенорда", "Штутгарта" и еще ряда команд.

"Мальме" (Швеция) - "Локомотива" (Хорватия) - 5:0

Голы: Телин, 5, 17, Налич, 31, Ларссон, 52, Рикс, 72

"Русенборг" в энный раз доказал, что не деньги играют в футбол. "Аланьяспор" насвозил легионеров со всего мира, но суровые норвежские парни в нервной игре вырвали победу. Что интересно: автор победного мяча Конрадсен уже через 7 минут подвел команду и заработал красную. Но скандинавы не дрогнули.

"Русенборг" (Норвегия) - "Аланьяспор" (Турция) - 1:0

Гол: Конрадсен, 59

Здесь все понятно - ЦСКА обязан был побеждать, и ЦСКА это сделал. Единственное, что удивило в игре - обилие темнокожих игроков у болгар. Бразильцы, африканцы, французы - кого там только нет. Ах да, болгар почти нет.

ЦСКА (Болгария) - "Б36" (Фарерские о-ва) - 3:1

Голы: Соу, 27, Йомов, 38, Кейта, 83 - Пингел, 61

Команда Дана Петреску заслужила благосклонность футбольных богов уже тем, как рубилась в квалификации Лиги чемпионов против "Динамо" Загреб. Да, румыны тогда вылетели, но память оставили хорошую. За это фортуна их вознаградила сегодня гостевой победой при очень равной игре.

"Юргорден" (Швеция) - "Клуж" (Румыния) - 0:1

Гол: Пауло Винисиус, 55

Вымучил "Селтик" победу в Латвии. Состав шотландцев в разы дороже, за него выступают футболисты национальных сборных, но пробить рижский автобус гостям удалось только на 90-й минуте. Нил Леннон чудом избежал отставки после вылета из ЛЧ от "Ференцвароша", но, кажется, зря - команде ему дать нечего.

За "Ригу" 67 минут отбегал украинский форвард Роман Дебелко. Другой украинец Вячеслав Шарпар так и остался на скамейке.

"Рига" (Латвия) - "Селтик" (Шотландия) - 0:1

Гол: Эльюнусси, 90

В самой слабой паре 3-го раунда квалификации соперники вообще забыли про ворота. Пришлось бить пенальти, где хозяева смазали дважды, а у эстонцев промахнулся только сын легендарного вратаря Марта Поома Маркус. Этого хватило для победы "Флоры".

"Флориана" (Мальта) - "Флора" (Эстония) - 0:0 (по пен. 2:4)

А вот это сенсация. Мало кто мог ставить на "Риу Аве" перед стартом матча, но португальцы сравняли счет под занавес основного времени, достояли до серии пенальти, а там были намного точнее звездных оппонентов. Вместе с "Бешикташем" еврокубки покидают экс-динамовцы Джермейн Ленс и Домагой Вида. И, да - это вторая потеря дня для Турции после "Аланьяспора". Из больших футбольных стран так плохо выступает только Россия.

"Бешикташ" (Турция) - "Риу Аве" (Португалия) - 1:1 (по пен. 2:4)

Голы: Ялчин, 15 - Бруну Морейра, 85

Еще одна неожиданность раунда произошла в Бельгии - "Партизан" казался фаворитом пары, за него выступают Бибрас Натхо, Умар Садик и еще парочка известных в Европе лиц. Но все они проиграли в дополнительное время. "Зебр" в следующую стадию вывел красивый штрафной удар от иранца Резаи.

"Шарлеруа" (Бельгия) - "Партизан" (Сербия) - 2:1

Голы: Дессолей, 10, Резаи, 108 - Сума, 53

Матч румын и чехов изначально казался очень равным, но все изменило удаление у хозяев на 20-й минуте. После этого матч уже проходил под диктовку "Слована", который и вырвал свое в финальной трети игры. Отмечаем, что за чехов все 90 минут отбегал украинский легионер Тарас Качараба.

"Стяуа" (Румыния) - "Слован" (Чехия) - 0:2

Голы: Абдула Юсуф, 64, Рабушич, 82

Ну и не перестают удивлять израильтяне. "Хапоэль" Тель-Авив очень достойно смотрится в квалификации ЛЧ; "Маккаби" Хайфа выбила "Ростов"; теперь и "Хапоэль" Беер-Шева разгромил оппонентов из Шотландии. Да, два из трех мячей хозяева забили в большинстве, но все равно столь уверенные действия удивляют.

"Хапоэль" Б-Ш (Израиль) - "Мазервелл" (Шотландия) - 3:0

Голы: Мигел Витор, 43, Жозуэ, 71 (с пенальти), Аколатсе, 82