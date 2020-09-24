Лига Европы. Успешный выезд Чигринского и Шахова в Швейцарию

Лига Европы. Третий Квалификационный раунд

Санкт-Галлен. "Кибунпарк"

"Санкт-Галлен" - АЕК 0:1

Гол: Оливейра 71

Нереализованный пенальти: Оливейра 71 (вратарь)

"Санкт-Галлен": Ати-Зиги, Кречи, Стерджиу, Фазли, Мюхайм, Гертлер, Квинтилья, Руис (Юан 74), Дуа (Камбери 62), Стиллхарт (Рибейро 74), Гиллемено

АЕК: Цинтотас, Василантонопулос, Чигринский, Сварнас, Инсуа, Крстичич, Симоэш, Манталос, Оливейра, Ливайя (Шахов 90), Ансарифард (Л. Гарсия 68)

Предупреждения: Мюхайм 32, Гертлер 52, Фаззли 80 - Ливайя 35, Манталос 45, Крстичич 51

Главный арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

Ещё недавно АЕК играл в 1/16 финала Лиги Европы и групповом турнире Лиги Чемпионов. Потому вылет в Квалификации ЛЕ год назад воспринял очень болезненно. Как его следствие, в клубе сменились три тренера, и он провёл неудачный и очень нервный сезон. За который желал реабилитироваться. Более того, после вылета "Ариса" и ОФИ вся Греция требовала от него успеха. В матче против скромного "Санкт-Галлена" команда Дмитрия Чигринского и Евгения Шахова считалась фаворитом. Даже самими швейцарцами. Однако команда, обогнавшая в лиге "Базель", оказалась непростой.

В первом тайме прежде всего следует отметить ливень. К которому хозяева поначалу приспособились лучше, давя в дебюте. Тогда Инсуа чуть не забил в свои ворота в акробатическом прыжке. Цинтотас потащил из-под перекладины. Лишь постепенно гости освоились. Хотя и в равной игре ближе к концовке тайма ошибались больше. Чигринский плохо сбрасывал мяч назад и просто терял его. В первом эпизоде Цинтотас успел раньше Дуа, во втором - уверенно отбил его удар. Ошибкой был и выход Оливейры на Ати-Зиги под острым углом. Вратарь отбил, но там вообще-то был офсайд.

В равном втором тайме ошибки сменились фолами. А значит - опасности не было. Первая серьёзная ошибка состоялась на 69-ой минуте. И она сразу же принесла гол. Ати-Зиги отлично вытащил пенальти Оливейры, им же и заработанный после неудачного подката Стерджиу, но Нельсон добил. Ответить на это хозяева не смогли. Сварнас заблокировал очень опасный удар Юана, отправив мяч выше перекладины. В решающие минуты Стратос и Чигринский действовали очень чётко.

АЕК в который раз не впечатлил по игре, но добыл важную победу. На пути к групповому турниру осталась одна команда - "Вольфсбург".