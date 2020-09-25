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Риека 2:0 Колос, хорваты первые в заплыве благодаря португальцу и ошибке Волынца

Лига Европы
(2 голосов)

Все было хорошо у "Колоса", пока не пошел дождь

Риека 2:0 Колос, хорваты первые в заплыве благодаря португальцу и ошибке Волынца
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ковалевский "Колос" с высоко-поднятой головой покидает еврокубки. Единственный гол "Риека" оформила после стандарта в овертайме по мокрому полю.

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С первых минут у Руслана Костышина вышел Никита Кравченко, заменявший Алексея Зозулю на позиции правого латераля. Это дебют для молодого игрока в еврокубках, впрочем едва ли не вся команда дебютировала только в прошлом раунде против "Ариса" (2:1). Кравченко уже вначале поединка получил желтую карточку, хотя показалось, что арбитр повелся слишком жестко с украинским футболистом.

"Риека" не могла рассчитывать на главного бомбардира прошлого сезона Антонио Чолака, покинувшего коллектив перед стартом в квалификации Лиги Европы. Тренер хозяев Симон Рожман решил продублировать схему "Колоса" и также вышел с тремя центральными защитниками и двумя инсайдами. Однако вот позиции конкретных игроков стали неожиданностью не только для нас, но и для местной прессы.

Дебют встречи остался за хозяевами, которые сделали акцент на фланговых атаках, а также на стандартах, заработанных после них. После двух подач с угловых как раз и удалось "Риеке" создать моменты в дебюте, сперва свой же форвард помешал забить Павичичу, а затем выручил Волынец, отразивший прямой удар с углового.

Подопечным Костышина долгое время не удавалось найти пути выхода из обороны в атаку. Однако со временем это удалось и гости отодвинули игру от своих ворот, тем самым выровняв ситуацию на поле. Момент Антюха с ударом головой в падении был уже полноценно голевым. В целом до перерыва, если по ударам в створ у хорватов все же было преимущество (3-0), то по картине на поле это совершенно не чувствовалось. "Колос" освоился и в концовке тайма даже мог забивать "в раздевалку". Но Евгений Новак промахнулся из выгодной позиции, пробив выше ворот.

В равной борьбе начался и второй тайм. Первый опасный эпизод у ворот "Колоса" возник за двадцать минут до конца основного времени, когда Андрияшевич пробил выше ворот из неплохой позиции. Перед этим Лысенко успел несколько раз попасть в офсайд, но это лишь подтверждает, что "Колос" большую часть времени проводил на чужой половине поля.

Буквально сразу же после момента Андрияшевича, в унисон с дождем, Костышин решил бросить в бой Селезнева, традиционно заменив им Лысенко. Правда первый шанс был у "джокера" хозяев Куленовича, который мог пробивать головой куда более опасно, чем плечом, как в итоге и получилось. Этот гренадер и дальше напрягал редуты ковалевской команды, Селезнев же занялся любимым делом своего предшественника, регулярно попадал в офсайд. Но однажды красиво вывел Кравченко на точку для прострела, увы, соперник прервал потенциально голевую передачу на Смирного.

Супер-момент был у Селезнева буквально перед финишем основного времени, когда ливень уже натурально заливал поле. Правда совладать с вязким полем Евгения так и не сумел, в результате три попытки акцентированно ударить по мячу кряду оказались неудачными.

За весь второй тайм команды на двоих так и не попали в створ ни разу, хотя моментов создали больше, чем до перерыва. Налицо нервозность, которая в экстра-тайме достигла своего апогея. Жоау Перейра Эсковаль, который будто бы специально под дополнительное время появился на поле, все же забил победный мяч хозяев. Случилось это в концовке первого экстра-тайма, шла подача с углового, Кирилл Петров проиграл верховую борьбу, а португальский защитник "Риеки" вогнал мяч в сетку рикошетом от перекладины. Правда к тому моменту поле окончательно превратилось в бассейн. Говорить о каких-то контрмерах со стороны "Колоса" в подобных условиях было по сути невозможно.

За пять минут до окончания второго экстра-тайма самый легкий гол в карьере забил Франко Андрияшевич, который забил с нескольких десятков сантиметров, после того как Евгений Волынец выпустил мяч из рук и дал возможность сопернику нанести удар по воротам, оставшимся пустыми. Никто из защитников не побежал на подстраховку, а зря - мяч задержался в луже и остановился буквально перед самой линией. Увы, побежал Андрияшевич, который с энтузиазмом вколотил круглого в сетку.

К чести гостей, они до последнего боролись за свои шансы впереди, но наткнулись на грубость и даже хамовитость хозяев, которые не стеснялись применять любые методы для достижения цели. Победителей не судят - "Риека" проходит в плей-офф раунд квалификации, где сыграет с "Копенгагеном". "Колос" же заканчивает свой дебютный еврокубковый сезон, отправляясь делать работу над ошибками.

Риека - Колос 2:0 (0:0, 2:0 ЕТ)
Голы: Эсковаль (102), Андрияшевич (115)
Риека: Невистич - Цапан, Велковски (Эсковаль 91), Смолчич - Томечак (Распопович 90+1), Гнезда (Лепиница 99), Павичич (Куленович 73), Штефул - Мурич, Лончар - Андрияшевич.
Колос: Волынец - Гаврыш, Петров (Ориховский 109), Новак - Кравченко, Богданов, Задоя, Емец - Смирный (Костышин Д. 85), Антюх (Морозко 90+4) - Лысенко (Селезнев 73).
Предупреждения: Распопович (104), Рожман (104 гл. тр.), Штефул (107), Куленович (108), Лепиница (120+1) - Кравченко (3), Задоя (36), Костышин Р. (52 гл. тр.), Богданов (108)

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В статье: Лига Европы Риека Колос (Ковалевка)
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Комментарии (35)
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Rosanero (palermo)
25.09.2020 в 00:38
Коменти написані в адрес Тунця мають право жити однозначно,ще виникає питання для брати цей баласт,та забийте на той досвід то уже історія всьо фініта ля комедія.
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+1
0
oleg dynamo (львівська)
25.09.2020 в 00:37
в центрі по дитячому помилились 2 рази і привело це до кутового з якого нам і забили,так що нічого у футболі не важливого не буває...
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+3
0
alex.belogubko (одесса)
25.09.2020 в 00:35
КОЛОС проиграл по дурному --теперь играйте в дворовом УПЛ--зашли и вышли понюхали еврофутбол и хватит а Десна не успела и понюхать
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+3
0
lucky_guy
25.09.2020 в 00:30
Отскочили хорваты как блинчик об воду. Напомнило мультфильм "Как казаки в футбол играли" только без хэппи энда :(
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+1
-2
Очманілий Заєць (Odessa)
25.09.2020 в 00:30
Спитайте Волинця: на хіба було тягнути час протягом основного часу матчу? Сильно хотів пограти в екстратаймі? Його мрія здійснилася! Колос мав шанс, але сам його і змарнував. Той відтинок часу, коли матч йшов під його диктовку, треба було не марнувати грою поперек поля, симуляціями та затягуванням часу, а загострювати гру. Це гра на виліт - тож треба ризикувати. Натомість, ризикувати почали, коли все профукали.
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+5
0
Golfik25 (Киев)
25.09.2020 в 00:30
Селезнев топ форвард. Надеюсь он так же и в УПЛ будет чудить, чтоб соперник не переживал.
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+2
0
kapkan (Луганск)
25.09.2020 в 00:30
Селезнев только рассказывает хорошо, а по игре полный 0. Бегает всем пихает. Звезда ни хр...на себе какая!!!
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+4
0
С.Карпович. (Ланівці)
25.09.2020 в 00:29
Якщо глянути на Селезньова ,таке враження що він бухий грав.
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+4
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
25.09.2020 в 00:29
Кормильца - на кол! Жаль, т. к. Риека - дно
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+5
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
25.09.2020 в 00:28
Колос хоть очки какие-то взял. Если не ошибаюсь, за победу в одноматчевом противостоянии дают 1,5 очка, за ничью - 1, за поражение - 0,5. А ничья фиксируется по основному времени или с овертаймом? Колос сегодня получил 0,5 очка или 1?
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0
0
BleiK61 (Київ)
25.09.2020 в 00:33
гадаю, що все-таки 0,5
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0
0
polus (Dnipro)
25.09.2020 в 00:38
Два вылетевших клуба получили по очку за условную "ничью" в ответной игре. 2/5=0,4. А т.к. это предварилка, то делим на 2 = 0,2 очка в зачет. Вроде так.
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0
0
pilips111 (Чернигов)
25.09.2020 в 00:25
Селезня и Будькивского в одну команду!
Ответить
+5
0
Tenma7 (Чернигов)
25.09.2020 в 00:48
Два кормильца
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+2
0
Lion Killer (Львів)
25.09.2020 в 00:25
Cтосовно Селезня.. Є чогось впевненість, щоб був би Ісаєнко, був би гол... А тут таке
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+5
-1
pilips111 (Чернигов)
25.09.2020 в 00:24
А потому что Селезень дятел, забей гол на последней минуте и не было бы водного поло
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+7
-1
avatar
Крестоносец. (Полтава)
25.09.2020 в 00:24
Реализуй Селезнев в конце основного времени 100%-ый голевой момент и Колос бы уже в плей-офф был бы.
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+7
-1
Lion Killer (Львів)
25.09.2020 в 00:23
ну таке поле... Я розумію все. Але хіба матч не мав би зупинитися? ТАке ж було в матчі Динамо мнулого року - і суддям матч зупинив...
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+1
0
polus (Dnipro)
25.09.2020 в 00:40
ну сказали ж, что у судьи литак в португалию через час)
Ответить
+3
0
avatar
Prideman (Lviv)
25.09.2020 в 00:22
Шкода Колос. Достойно грали. Як і Десна. На 90 хв. дерев'яний Селезеньов з 5 метрів за три спроби не зміг вдарити по воротах нормально. Як? Що він в команді робить, не уявляю? Міг Колос пройти хорватів, міг, але не склалося.
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+4
-5
pilips111 (Чернигов)
25.09.2020 в 00:26
Он бы пьян
Ответить
+1
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
25.09.2020 в 00:34
І тут достойно... що достойно??? З ким грали? З Міланом? Тотенхемом? Та грали з такими, як самі... Хотілось би ще знати, скільки мають хлопці з "Рієки", і скільки наші колгоспники (чомусь здається, що наші не менше)... але достойно...А про Селезньова... це і є рівень президента і тренера (думаю, "обидва в долі")...
Ответить
+5
-2
Jovan Markoski
25.09.2020 в 00:36
olexadovbusch франковский прыпыздок, ваших там вообще нет. Вы на дне пердива находитесь.
+1
-6
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
25.09.2020 в 00:41
Фільтруй базар, шмаркачу...
+3
-2
Dimka26 (Чернигов)
25.09.2020 в 00:22
как бы грустно ни было. но в этом году клубы достойнее высступили. что колос. что десна
Ответить
0
-5
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
25.09.2020 в 00:21
Селезнев казлина касалапая. как с метра не попасть в ворота? Бревнище. Вали обратно в свою любимую кормить семью
Ответить
+9
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
25.09.2020 в 00:19
-2 за день
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
25.09.2020 в 00:22
По 1 в день. Колос закончил матч 26,09
Ответить
+2
-1
ramon4ik (Киев)
25.09.2020 в 00:23
Они завтра закончат?
+2
-3
Wille_kiev (Украина)
25.09.2020 в 00:26
Завтра уже наступило. Новые день (сутки) начинаются в 00:00. Колос закончил в 00 с копейками, а это уже новый день)Правда с датой он всё таки ошибся. Игра начиналась 24. А закончилась 25, а не 26))
+1
0
BleiK61 (Київ)
25.09.2020 в 00:29
Завтра може й настало. Але це завтра 25.09. Але можливо в Криму це "завтра" вже 26.09
+1
0
kapkan (Луганск)
25.09.2020 в 00:25
С такой игрой, что у одних,что у других-лучше пускай завязывают с ЛЕ. И не надо сейчас из Вольсбурга делать Баварию или Ман Сити, мол, очень сильный европейский топ клуб.
Ответить
+5
-1
Jovan Markoski
25.09.2020 в 00:35
Сравни бюджеты Вольфсбурга и Десны.
+1
-2
kapkan (Луганск)
25.09.2020 в 00:37
Jovan Markoski,а сравни бюджет Вольсбурга и Тотенхема. И ты хочешь сказать, что немцы, если проиграют, этим будут оправдываться.Что у них бюджет меньше.
+2
-2
аалекс ( Крым)
25.09.2020 в 00:18
Эээхх... Всем спокойной ночи.
Ответить
+4
0


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