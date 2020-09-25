Риека 2:0 Колос, хорваты первые в заплыве благодаря португальцу и ошибке Волынца

Ковалевский "Колос" с высоко-поднятой головой покидает еврокубки. Единственный гол "Риека" оформила после стандарта в овертайме по мокрому полю.

С первых минут у Руслана Костышина вышел Никита Кравченко, заменявший Алексея Зозулю на позиции правого латераля. Это дебют для молодого игрока в еврокубках, впрочем едва ли не вся команда дебютировала только в прошлом раунде против "Ариса" (2:1). Кравченко уже вначале поединка получил желтую карточку, хотя показалось, что арбитр повелся слишком жестко с украинским футболистом.

"Риека" не могла рассчитывать на главного бомбардира прошлого сезона Антонио Чолака, покинувшего коллектив перед стартом в квалификации Лиги Европы. Тренер хозяев Симон Рожман решил продублировать схему "Колоса" и также вышел с тремя центральными защитниками и двумя инсайдами. Однако вот позиции конкретных игроков стали неожиданностью не только для нас, но и для местной прессы.

Дебют встречи остался за хозяевами, которые сделали акцент на фланговых атаках, а также на стандартах, заработанных после них. После двух подач с угловых как раз и удалось "Риеке" создать моменты в дебюте, сперва свой же форвард помешал забить Павичичу, а затем выручил Волынец, отразивший прямой удар с углового.

Подопечным Костышина долгое время не удавалось найти пути выхода из обороны в атаку. Однако со временем это удалось и гости отодвинули игру от своих ворот, тем самым выровняв ситуацию на поле. Момент Антюха с ударом головой в падении был уже полноценно голевым. В целом до перерыва, если по ударам в створ у хорватов все же было преимущество (3-0), то по картине на поле это совершенно не чувствовалось. "Колос" освоился и в концовке тайма даже мог забивать "в раздевалку". Но Евгений Новак промахнулся из выгодной позиции, пробив выше ворот.

В равной борьбе начался и второй тайм. Первый опасный эпизод у ворот "Колоса" возник за двадцать минут до конца основного времени, когда Андрияшевич пробил выше ворот из неплохой позиции. Перед этим Лысенко успел несколько раз попасть в офсайд, но это лишь подтверждает, что "Колос" большую часть времени проводил на чужой половине поля.

Буквально сразу же после момента Андрияшевича, в унисон с дождем, Костышин решил бросить в бой Селезнева, традиционно заменив им Лысенко. Правда первый шанс был у "джокера" хозяев Куленовича, который мог пробивать головой куда более опасно, чем плечом, как в итоге и получилось. Этот гренадер и дальше напрягал редуты ковалевской команды, Селезнев же занялся любимым делом своего предшественника, регулярно попадал в офсайд. Но однажды красиво вывел Кравченко на точку для прострела, увы, соперник прервал потенциально голевую передачу на Смирного.

Супер-момент был у Селезнева буквально перед финишем основного времени, когда ливень уже натурально заливал поле. Правда совладать с вязким полем Евгения так и не сумел, в результате три попытки акцентированно ударить по мячу кряду оказались неудачными.

За весь второй тайм команды на двоих так и не попали в створ ни разу, хотя моментов создали больше, чем до перерыва. Налицо нервозность, которая в экстра-тайме достигла своего апогея. Жоау Перейра Эсковаль, который будто бы специально под дополнительное время появился на поле, все же забил победный мяч хозяев. Случилось это в концовке первого экстра-тайма, шла подача с углового, Кирилл Петров проиграл верховую борьбу, а португальский защитник "Риеки" вогнал мяч в сетку рикошетом от перекладины. Правда к тому моменту поле окончательно превратилось в бассейн. Говорить о каких-то контрмерах со стороны "Колоса" в подобных условиях было по сути невозможно.

За пять минут до окончания второго экстра-тайма самый легкий гол в карьере забил Франко Андрияшевич, который забил с нескольких десятков сантиметров, после того как Евгений Волынец выпустил мяч из рук и дал возможность сопернику нанести удар по воротам, оставшимся пустыми. Никто из защитников не побежал на подстраховку, а зря - мяч задержался в луже и остановился буквально перед самой линией. Увы, побежал Андрияшевич, который с энтузиазмом вколотил круглого в сетку.

К чести гостей, они до последнего боролись за свои шансы впереди, но наткнулись на грубость и даже хамовитость хозяев, которые не стеснялись применять любые методы для достижения цели. Победителей не судят - "Риека" проходит в плей-офф раунд квалификации, где сыграет с "Копенгагеном". "Колос" же заканчивает свой дебютный еврокубковый сезон, отправляясь делать работу над ошибками.

Риека - Колос 2:0 (0:0, 2:0 ЕТ)

Голы: Эсковаль (102), Андрияшевич (115)

Риека: Невистич - Цапан, Велковски (Эсковаль 91), Смолчич - Томечак (Распопович 90+1), Гнезда (Лепиница 99), Павичич (Куленович 73), Штефул - Мурич, Лончар - Андрияшевич.

Колос: Волынец - Гаврыш, Петров (Ориховский 109), Новак - Кравченко, Богданов, Задоя, Емец - Смирный (Костышин Д. 85), Антюх (Морозко 90+4) - Лысенко (Селезнев 73).

Предупреждения: Распопович (104), Рожман (104 гл. тр.), Штефул (107), Куленович (108), Лепиница (120+1) - Кравченко (3), Задоя (36), Костышин Р. (52 гл. тр.), Богданов (108)