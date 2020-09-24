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ЛЕ. Тоттенхэм не без проблем проходит в следующий раунд

Лига Европы
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ЛЕ. Тоттенхэм не без проблем проходит в следующий раунд
UA-Футбол
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Лондонский "Тоттенхэм" снова столкнулся с проблемами в Лиге Европы. Хотя в соперниках была лишь "Шкендия". Команда Моуриньо тяжеловато выглядит на старте сезона.

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Забив первый гол на пятой минуте (спасибо Ламеле), казалось, что у "шпор" не будет особых проблем. Однако, протранжирив ряд моментов, они пропустили.

Вновь захватив инициативу, "Тоттенхэм" безуспешно пытался пройти оборонные редуты противника, пока за дело не взялся Сон Хин Мин. Очередной гол корейца на старте сезона, а после еще и второй голевой пас. Настоящий герой матча.

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Лондонский клуб проходит в следующий раунд квалификации, который точно будет последним. Моуриньо и компания в шаге от группового этапа Лиги Европы.

"Шкендия" - "Тоттенхэм" 1:3
Голы: Нафиу 55 - Ламела 5, Сон Хин Мин 70, Кейн 80

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В статье: Эрик Ламела Тоттенхэм (Лондон) Шкендия (Тетово) Сон Хин Мин
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