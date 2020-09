ЛЕ. Милан и без Ибрагимовича проходит норвежцев

Итальянский "Милан" сегодня встречался против норвежского клуба "Буде-Глимт". Перед игрой "россонери" потеряли Златана Ибрагимовича, однако свято место пусто не бывает.

В команде Стефано Пиоли нашелся другой герой - Хакан Чалханоглу. Турецкий полузащитник отметился дублем, а также отдал голевую передачу. Защита итальянцев действовал не так уверенно и в ворота Доннаруммы влетело два гола. Вот такая вот интересная перестрелка, которая завершилась в пользу итальянской команды. Групповой этап близко.

"Милан" - "Буде-Глимт" 3:2

Голы: Чалханоглу 16, 50, Коломбо 32 - Юнкер 15, Йенс-Петер 55

