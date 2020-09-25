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Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Следующий этап - без украинских клубов

Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
UA-Футбол
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23-24 сентября состоялись матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы. К сожалению, ни черниговская "Десна", ни коваливский "Колос" не смогли преодолеть этот раунд, уступив соответственно "Вольфсбургу" и "Риеке". Вашему вниманию состав всех пар, которые будут сражаться за путевки в групповой этап турнира. Напомним, что из-за пандемии победители противостояний будут определяться по итогам одного матча. Поединки состоятся первого октября.

Путь Чемпионов

  • Янг Бойз - Тирана
  • Динамо Загреб - Флора
  • ЧФР - КюПС
  • Арарат-Армения - Црвена Звезда
  • Динамо Брест - Лудогорец
  • Сараево - Селтик
  • Легия - Карабах
  • Дандолк - Клаксвик

Основной путь

  • Копенгаген - Риека
  • АЕК - Вольфсбург
  • Спортинг - ЛАСК
  • Русенборг - ПСВ
  • Шарлеруа - Лех
  • Мальме - Гранада
  • Базель - ЦСКА София
  • Хапоель Б.-Ш. - Виктория Пльзень
  • Рио Аве - Милан
  • Тоттенхэм - Маккаби Хайфа
  • Слован - АПОЕЛ
  • Стандард - Фехервар
  • Рейнджерс - Галатасарай
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В статье: Лига Европы
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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Golfik25 (Киев)
25.09.2020 в 00:43
А прошли бы наши дальше, Копенгаген и АЕК ведь тоже не особо грозные команды..
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