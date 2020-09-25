Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
Следующий этап - без украинских клубов
23-24 сентября состоялись матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы. К сожалению, ни черниговская "Десна", ни коваливский "Колос" не смогли преодолеть этот раунд, уступив соответственно "Вольфсбургу" и "Риеке". Вашему вниманию состав всех пар, которые будут сражаться за путевки в групповой этап турнира. Напомним, что из-за пандемии победители противостояний будут определяться по итогам одного матча. Поединки состоятся первого октября.
Путь Чемпионов
- Янг Бойз - Тирана
- Динамо Загреб - Флора
- ЧФР - КюПС
- Арарат-Армения - Црвена Звезда
- Динамо Брест - Лудогорец
- Сараево - Селтик
- Легия - Карабах
- Дандолк - Клаксвик
Основной путь
- Копенгаген - Риека
- АЕК - Вольфсбург
- Спортинг - ЛАСК
- Русенборг - ПСВ
- Шарлеруа - Лех
- Мальме - Гранада
- Базель - ЦСКА София
- Хапоель Б.-Ш. - Виктория Пльзень
- Рио Аве - Милан
- Тоттенхэм - Маккаби Хайфа
- Слован - АПОЕЛ
- Стандард - Фехервар
- Рейнджерс - Галатасарай
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Комментарии (1)
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Golfik25 (Киев)
25.09.2020 в 00:43
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