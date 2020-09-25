Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

23-24 сентября состоялись матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы. К сожалению, ни черниговская "Десна", ни коваливский "Колос" не смогли преодолеть этот раунд, уступив соответственно "Вольфсбургу" и "Риеке". Вашему вниманию состав всех пар, которые будут сражаться за путевки в групповой этап турнира. Напомним, что из-за пандемии победители противостояний будут определяться по итогам одного матча. Поединки состоятся первого октября.

Путь Чемпионов

Янг Бойз - Тирана

Динамо Загреб - Флора

ЧФР - КюПС

Арарат-Армения - Црвена Звезда

Динамо Брест - Лудогорец

Сараево - Селтик

Легия - Карабах

Дандолк - Клаксвик

Основной путь