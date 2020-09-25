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Тренер Вольфсбурга Гласнер: Мы отлично использовали свои стандарты
Наставник волков подвел итог матча с Десной
Главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер подвел итог
"Я очень рад, что мы победили и что третий матч подряд сыграли "на ноль".
"Десна" предстала очень организованной и агрессивной, они ограничивали пространство. Недаром в прошлом сезоне они пропустили меньше всего мячей в чемпионате Украины.
Мы отлично использовали стандарты и довели дело до уверенной победы. В целом, я очень рад, что мы смогли выиграть эту игру и вышли в плей-офф Лиги Европы", - цитирует Гласнера официальный сайт немецкого клуба.