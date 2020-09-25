Рябоконь выделил несколько моментов из дебютного матча Десны в еврокубках

Александр Рябоконь, коуч "Десны", прокомментировал поражение от немецкого "Вольфсбурга" (0:2) в 3-м раунде квалификации Лиги Европы.

Впечатления негативные, потому что проиграли. Пропустили со стандарта, проиграли борьбу на ближней штанге, не доиграли момент до конца. Хозяева особо не создавали моменты в первом тайме. Обидно, что пропустили именно со стандарта. Можно уступать сопернику по игре, но при стандартах все равны. Мы позиционно играем, не имеем позволять опережать себя на ближней штанге.

С "Вольфсбургом" можно играть, даже в меньшинстве пытались прессинговать. Пытались отыграться. Создали несколько моментов, последний у Будкивского. Филипп мог сравнять счет тоже после стандарта. Но пропустили второй мяч.

Йоонас Тамм подвел команду на ровном месте. Пошел в обыгрыш там, где нельзя рисковать. А потом такой нелепый подкат. Буквально через минуту после первой желтой получил вторую. Он сам понимает, что подвел команду.