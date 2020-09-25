Капитан Колоса об игре с Риекой: Селезнев извинился, но на такое поражение мы не заслуживали

Центральный защитник и капитан " Колоса " Виталий Гавриш рассказал ТК Футбол о поражении на выезде от хорватской "Риеки" в 3-м раунде квалификации Лиги Европы (0:0 в основное время и 0:2 - в дополнительное).

- Получили огромный опыт. Обидное поражение, мы не заслуживали на такое. Игра была равная. У соперника было некоторое преимущество, но это был наш план на игру. Мы выбрали такую ​​тактику.

А потом этот момент [Селезнева] на 90 минуте. Такой осадок сейчас. Если бы мы реализовали его ...Они свой гол забили. Но это был даже не момент, а стандарт. Очень неприятный. А второй гол я вообще не буду комментировать. Это чисто случайность. Такие матчи обидно проигрывать.

- Селезнев не извинился перед командой за то, что не реализовал момент на 90-й минуте?

- Извинился. Зашел и сказал: "Это моя ошибка, ребята". Извинился перед всей командой. Но это жизнь, это футбол. У всех бывают нереализованные моменты. Главное, чтобы он дальше забивал и достиг рекорда, к которому он идет (лучший бомбардир в истории чемпионатов Украины). Думаю, все у него получится.