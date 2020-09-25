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Капитан Колоса об игре с Риекой: Селезнев извинился, но на такое поражение мы не заслуживали

Лига Европы
(3 голосов)

Был момент, чтобы решить все в основное время

Капитан Колоса об игре с Риекой: Селезнев извинился, но на такое поражение мы не заслуживали
Новина українською

Центральный защитник и капитан "Колоса" Виталий Гавриш рассказал ТК Футбол о поражении на выезде от хорватской "Риеки" в 3-м раунде квалификации Лиги Европы (0:0 в основное время и 0:2 - в дополнительное).

- Получили огромный опыт. Обидное поражение, мы не заслуживали на такое. Игра была равная. У соперника было некоторое преимущество, но это был наш план на игру. Мы выбрали такую ​​тактику.

А потом этот момент [Селезнева] на 90 минуте. Такой осадок сейчас. Если бы мы реализовали его ...Они свой гол забили. Но это был даже не момент, а стандарт. Очень неприятный. А второй гол я вообще не буду комментировать. Это чисто случайность. Такие матчи обидно проигрывать.

- Селезнев не извинился перед командой за то, что не реализовал момент на 90-й минуте?

- Извинился. Зашел и сказал: "Это моя ошибка, ребята". Извинился перед всей командой. Но это жизнь, это футбол. У всех бывают нереализованные моменты. Главное, чтобы он дальше забивал и достиг рекорда, к которому он идет (лучший бомбардир в истории чемпионатов Украины). Думаю, все у него получится.

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В статье: Виталий Гавриш Риека Колос (Ковалевка)
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Источник:
https://footballua.tv/ua/video

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Комментарии (8)
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spinfloid (Kherson)
25.09.2020 в 09:56
Как его в "турциях" терпели?
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0
0
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beatles (Крижопіль)
25.09.2020 в 09:51
Собственно Селезнёва-то и брали, чтобы вот в этот ОДИН момент он решал судьбу матча! Его извинения - это корове седло! Отпустите его с миром, не забудьте извиниться! В УПЛ такой дорогой игрок Колосу не нужен, а еврокубки в этом году уже закончены!
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+2
0
alexfc (Киев)
25.09.2020 в 09:31
Бревно оно и есть бревно. Ожидали что тюлень заиграет как Роналдо)
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+3
0
storm_ua (Николаев)
25.09.2020 в 09:25
Абсолютно заслуженное поражение, за то что впинхули в команду, алкаша который по меркам евро футбола, хуже аматера.
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+2
-1
storm_ua (Николаев)
25.09.2020 в 09:20
Извиняться должен тот, кто притащил это трухлявое бревно в команду..Вот зачем он вам???То что селезень не попадает с двух метров в пустые ворота, известно уже давно..о чем думали когда брали его...
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+3
0
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Maldini (Киев)
25.09.2020 в 09:14
Селезень есть Селезень..и ему таки пора на пенсию!!!Прицел сбился уже!
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+1
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spinfloid (Kherson)
25.09.2020 в 09:54
УЖЕ!!!Да Селя без Коноплянки не забивает, ему нужно в угол головы попасть и что бы мяч как в бильярде в лузу попал, узнаю "мастера".
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0
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ascent (Луксор)
25.09.2020 в 08:41
Молодец капитан, поддержал игрока своего клуба. Селезневу - удачи, большой вины на нем нет, погода была ужасная...
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0
-1


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