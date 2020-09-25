Эксперт о матче Риеки с Колосом: На таком поле нельзя было играть!

Футбольный аналитик, тренер и телеэксперт Авраам Кампомар в эфире ТК Футбол возмутился погодным условиям, при которых " Колосу " пришлось противостоять "Риеке".

Непонятно, как доигрывали дополнительное время в Хорватии, так как на таком поле играть нельзя было.