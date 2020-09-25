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Эксперт о матче Риеки с Колосом: На таком поле нельзя было играть!
Но сказано ли что-то об этом в правилах?
Футбольный аналитик, тренер и телеэксперт Авраам Кампомар в эфире ТК Футбол возмутился погодным условиям, при которых "
Непонятно, как доигрывали дополнительное время в Хорватии, так как на таком поле играть нельзя было.
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Момент Селезнева на последних минутах основного времени мог все изменить.
Действительно, "Риека" действовала ожидаемо. И такого чего-то невероятного с их стороны я не увидел.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
25.09.2020 в 13:06
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usovvictor (Kharkov)
25.09.2020 в 11:40
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