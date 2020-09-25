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Эксперт о матче Риеки с Колосом: На таком поле нельзя было играть!

Лига Европы
(1 голосов)

Но сказано ли что-то об этом в правилах?

Эксперт о матче Риеки с Колосом: На таком поле нельзя было играть!
Новина українською

Футбольный аналитик, тренер и телеэксперт Авраам Кампомар в эфире ТК Футбол возмутился погодным условиям, при которых "Колосу" пришлось противостоять "Риеке".

Непонятно, как доигрывали дополнительное время в Хорватии, так как на таком поле играть нельзя было.

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Момент Селезнева на последних минутах основного времени мог все изменить.

Действительно, "Риека" действовала ожидаемо. И такого чего-то невероятного с их стороны я не увидел.

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В статье: Риека Колос (Ковалевка) Авраам Кампомар
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
25.09.2020 в 13:06
Поле было одинаковое для всех. Но как быть с критериями ФИФА?
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usovvictor (Kharkov)
25.09.2020 в 11:40
...ну и возгласы! Поле было для всех одинаково, нашли где "экпертизу" проводить....
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