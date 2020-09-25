Наставник Риеки о Колосе: Это был очень сложный матч

Главный тренер хорватской "Риеки" Симон Рожман прокомментировал победу над " Колосом " (0:0 в основное время, 2: 0 - в дополнительное) и выход в плей-офф квалификации ЛЕ.

Поздравляю футболистов, это был очень сложный матч. Что касается "Колоса", то мы знали, как он будет играть. Мы доминировали, но в итоге все еще немного допускаем ошибок. Когда начался дождь, мы поменяли систему, скорректировали ситуацию.

Я рад за всех людей в клубе, за город, мы представляем хорватский футбол на европейской арене. Я надеюсь, что эта победа станет поворотным моментом и она поведет нас в положительном направлении.

Снимаю шляпу перед людьми, которые болели и поддерживали нас. Поверьте, даже если их нет на трибунах, это очень хорошо слышно на поле, и это очень много значит для нас, - цитирует тренера сайт "Риеки".