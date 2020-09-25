  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Наставник Риеки о Колосе: Это был очень сложный матч
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Риеки о Колосе: Это был очень сложный матч

Лига Европы
(1 голосов)

Но после завершения основного времени Рожман скорректировал тактику команды

Наставник Риеки о Колосе: Это был очень сложный матч
Новина українською

Главный тренер хорватской "Риеки" Симон Рожман прокомментировал победу над "Колосом" (0:0 в основное время, 2: 0 - в дополнительное) и выход в плей-офф квалификации ЛЕ.

Поздравляю футболистов, это был очень сложный матч. Что касается "Колоса", то мы знали, как он будет играть. Мы доминировали, но в итоге все еще немного допускаем ошибок. Когда начался дождь, мы поменяли систему, скорректировали ситуацию.

Читайте такжеРиека 2:0 Колос, хорваты первые в заплыве благодаря португальцу и ошибке Волынца

Я рад за всех людей в клубе, за город, мы представляем хорватский футбол на европейской арене. Я надеюсь, что эта победа станет поворотным моментом и она поведет нас в положительном направлении.

Снимаю шляпу перед людьми, которые болели и поддерживали нас. Поверьте, даже если их нет на трибунах, это очень хорошо слышно на поле, и это очень много значит для нас, - цитирует тренера сайт "Риеки".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Риека Колос (Ковалевка) Симон Рожман
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...