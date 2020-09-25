(Анти) Герой футбольного дня. Евгений Селезнев

Много разговоров о нем было и после матча с "Арисом". Тогда Селезнев не реализовал два или три момента, которые у него были, но этому придавали не слишком большое значение. "Колос" победил, поэтому цеплялись за то, что Евгений не слишком активно помогал ковалевцам защищаться, когда команда в этом нуждалась. Оказывается, не в этом проблема. Нападающий должен забивать – в этом его главная задача.

Отрабатывай в обороне или не отрабатывай, а пропустить ты все равно можешь при неправильном расположении во время стандарта, или после индивидуальной ошибки вратаря. Что и случилось вчера с "Колосом". Мастерство – это забить гол в игре, в которой у тебя нет много шансов. Выжать максимум из минимума. Селезнев не сумел этого сделать во втором поединке подряд. И если в Греции это сошло с рук, то в Хорватии такое расточительство стоило "Колосу" путевки в раунд плей-офф и поездки в Данию.

Бесспорно, обработать, обуздать, укротить мяч в том эпизоде ​​на 90-й минуте на таком плохом газоне было сложно. Но Селезневу же не двадцать лет. Это нападающий, который гонится за званием лучшего бомбардира в истории УПЛ. Который гордится своими голами, часто акцентируя на них внимание в разговорах с прессой. Это нападающий, который пришел, чтобы быть лидером. А получается пока что наоборот.

Оно бы не так бросалось в глаза, если бы "Колос" проиграл "Риеке" без шансов. Забей тот гол Селезнев или нет. Но когда играли две равных по классу команды, а в атаке вообще наблюдался кризис жанра, такие моменты надо реализовывать. Жаль, что не получилось. Должно быть обидно даже персональным хейтерам Селезнева (каких немало). Ведь это могла быть не его личная победа, а победа "Колоса". Победа симпатичной команды, которая осуществила еврокубковый прорыв.

Он извинился перед командой и снова сконцентрировался на своей цели – забить как минимум 125 голов в УПЛ и стать ее лучшим бомбардиром в истории. Нужно еще четырнадцать точных ударов. Реально. Но с такой суетой, как во время момента на 90-й минуте вчерашнего поединка, будет сложно.