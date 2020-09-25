  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. (Анти) Герой футбольного дня. Евгений Селезнев
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

(Анти) Герой футбольного дня. Евгений Селезнев

Лига Европы
(2 голосов)

Не забил. Обидно

(Анти) Герой футбольного дня. Евгений Селезнев
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Много разговоров о нем было и после матча с "Арисом". Тогда Селезнев не реализовал два или три момента, которые у него были, но этому придавали не слишком большое значение. "Колос" победил, поэтому цеплялись за то, что Евгений не слишком активно помогал ковалевцам защищаться, когда команда в этом нуждалась. Оказывается, не в этом проблема. Нападающий должен забивать – в этом его главная задача.

Отрабатывай в обороне или не отрабатывай, а пропустить ты все равно можешь при неправильном расположении во время стандарта, или после индивидуальной ошибки вратаря. Что и случилось вчера с "Колосом". Мастерство – это забить гол в игре, в которой у тебя нет много шансов. Выжать максимум из минимума. Селезнев не сумел этого сделать во втором поединке подряд. И если в Греции это сошло с рук, то в Хорватии такое расточительство стоило "Колосу" путевки в раунд плей-офф и поездки в Данию.

(Анти) Герой футбольного дня. Евгений Селезнев - изображение 1

Бесспорно, обработать, обуздать, укротить мяч в том эпизоде ​​на 90-й минуте на таком плохом газоне было сложно. Но Селезневу же не двадцать лет. Это нападающий, который гонится за званием лучшего бомбардира в истории УПЛ. Который гордится своими голами, часто акцентируя на них внимание в разговорах с прессой. Это нападающий, который пришел, чтобы быть лидером. А получается пока что наоборот.

Оно бы не так бросалось в глаза, если бы "Колос" проиграл "Риеке" без шансов. Забей тот гол Селезнев или нет. Но когда играли две равных по классу команды, а в атаке вообще наблюдался кризис жанра, такие моменты надо реализовывать. Жаль, что не получилось. Должно быть обидно даже персональным хейтерам Селезнева (каких немало). Ведь это могла быть не его личная победа, а победа "Колоса". Победа симпатичной команды, которая осуществила еврокубковый прорыв.

Он извинился перед командой и снова сконцентрировался на своей цели – забить как минимум 125 голов в УПЛ и стать ее лучшим бомбардиром в истории. Нужно еще четырнадцать точных ударов. Реально. Но с такой суетой, как во время момента на 90-й минуте вчерашнего поединка, будет сложно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезнев Колос (Ковалевка) герой футбольного дня
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
таврия19752009 (симферополь)
25.09.2020 в 13:06
А много бы в Колосе забил тот же Супряга а его тут за 25 м продают а Селезнев бесплатно пришел
Ответить
0
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
25.09.2020 в 12:50
Як же ж йому личать літери КК на футболці - Корявый Кормилец
Ответить
+1
-1
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
25.09.2020 в 12:49
Как поменять лучше Зозулю взяли, чем этого тюленя.
Ответить
0
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
25.09.2020 в 12:41
"Авторитет" не в рот и6@ться...Кто-то заметил, как он не побежал в конце на проброс мяча и еще претензии предъявлял? Клоун мля...
Ответить
+3
-1
avatar
Металлист Харьков
25.09.2020 в 12:27
Никто не знает что у Селезня с походкой ??? Когда показывали его , такое ощущение что паралемпиец шёл (((( Идёт как инвалид параличный - качает его изо стороны в сторону ((((Этот гол , который он не забил с 30 см от ворот - мог не забить только такой д а у н как Селезнёв (((((
Ответить
+3
-1
avatar
Усе буде добре (Київ)
25.09.2020 в 12:23
Кілька років тому Футболи взяли у нього вдома півгодинне інтерв'ю. Враження: закінчений покидьок.
Ответить
+4
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
25.09.2020 в 12:21
Щож , підписали - тепер корміть . Може хоч на тушонку згодиться .
Ответить
+3
-1
Golfik25 (Киев)
25.09.2020 в 12:17
Тунец слил Колос и тем самым я очки для Украины..на месте Колоса, я бы выгнал его с команды, если они хотят забивать голы в УПЛ и кубке.
Ответить
+4
-1
DizaFCSD (Киев)
25.09.2020 в 12:16
Полное дно.Понятно,что погода и поле полное гавно,но сепар запорол реальнеший шанс.Надо было тупо заносить с собой,а не лупить по воробьям
Ответить
+5
-2
avatar
Микко82 (Херсон)
25.09.2020 в 12:15
На пенсію пора
Ответить
+5
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...