Лига Европы
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Защитник Колоса: Если бы Селезнев забил в концовке - мы бы выиграли
Получилось иначе
Защитник "
Если бы Селезнев забил в конце - мы бы выиграли. Они использовали свой стандарт. Две равные команды были на поле. Матч был до гола. Так оно и получилось.
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Нам не хватает мастерства и командного опыта. Ничего, будем дальше работать. На следующий сезон надо постараться снова попасть в Лигу Европы.
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Источник:Футбол News
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