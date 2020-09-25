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Защитник Колоса: Если бы Селезнев забил в концовке - мы бы выиграли

Лига Европы
(2 голосов)

Получилось иначе

Защитник Колоса: Если бы Селезнев забил в концовке - мы бы выиграли
Новина українською

Защитник "Колоса" Кирилл Петров рассказал ТК Футбол о поражении от хорватской "Риеки" (в основное время 0:0, и 0:2 в дополнительное) в квалификации ЛЕ.

Если бы Селезнев забил в конце - мы бы выиграли. Они использовали свой стандарт. Две равные команды были на поле. Матч был до гола. Так оно и получилось.

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Нам не хватает мастерства и командного опыта. Ничего, будем дальше работать. На следующий сезон надо постараться снова попасть в Лигу Европы.

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В статье: Евгений Селезнев Кирилл Петров Риека Колос (Ковалевка)
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Источник:
Футбол News

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