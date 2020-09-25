Защитник Колоса: Если бы Селезнев забил в концовке - мы бы выиграли

Защитник " Колоса " Кирилл Петров рассказал ТК Футбол о поражении от хорватской "Риеки" (в основное время 0:0, и 0:2 в дополнительное) в квалификации ЛЕ.

Если бы Селезнев забил в конце - мы бы выиграли. Они использовали свой стандарт. Две равные команды были на поле. Матч был до гола. Так оно и получилось.