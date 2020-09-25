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Не в грязь лицом.  Десна и Колос, день ненастный…

Лига Европы
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Акценты зрителя на играх наших клубов в квалификации Лиги Европы

Не в грязь лицом.  Десна и Колос, день ненастный…
Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Предупреждаю сразу: автор попытается отрешиться от болельщицких эмоций и хладнокровно осмыслить увиденное вчерашним вечером. Ибо все, что попадалось ему на глаз и слух до сих пор, буквально кричало нашим патриотическим субъективизмом. Но должен же хоть кто-нибудь взглянуть со стороны.

Начнем, пожалуй, с того, что до этого сезона еще никогда нашим дебютантам не приходилось играть в условиях, когда все решает один матч. Причем, гостевой. Да, без зрительской поддержки соперника, но все же. В полной мере это ощутил вчера "Колос", которому пришлось бороться не только со своим визави, но и с его таки колхозным полем.

Для Ковалевки это была уже вторая игра на выезде, но хоть соперники были адекватные данной стадии турнира. "Десне" же пришлось начинать сразу против участника плей-офф последней Лиги Европы. Как ни крути, а дебютировать на этом этапе квалифайна в гостях у команды Бундеслиги, притом, что твой рейтинг был выше, чем у того же "Колоса" - дичь какая-то. Уж свезло, так свезло.

Кстати, о рейтинге. Нынче "Десна" с "Колосом" делят в нем с еще четырьмя представителями Украины 190-ю позицию. Наши вчерашние соперники расположены почти на сотню ступенек выше: "Риека" с еще двумя командами оккупировали 105-е место, "Вольфсбург" вместе с "Шерифом" находится на 97-м. Эдакое соседство галантерейщика с кардиналом…

Не в грязь лицом.  Десна и Колос, день ненастный… - изображение 1

Оба матча прогнозируемо не блистали зрелищностью. Но если сравнивать с "Динамо" в Генте, то в Вольфсбурге было поживее, а уж в Риеке – тем паче. Подчеркну, даже когда пришлось играть в лужах.

К слову, конечно же, "Колосу" страшно не повезло – не столько с погодой, сколько с состоянием поля. Но устраивать нам по этому поводу истерику, требуя от арбитра остановки игры – похоже на детский каприз. Понимаю, что все давно привыкли к цивилизованным условиям. Но уж коли попали в форс-мажорный календарь, да играем на утвержденном УЕФА поле – а шо делать?

Возмущаться? Это неотъемлемое право каждого болельщика: пожаловаться соседу или в центральную прачечную. Но, хоть стреляйте меня, не возьму в толк: почему у нас болельщики комментируют матчи по ТВ, а то и выступают в роли экспертов? Да что там болельщики – порой махровые фанаты. Так мы с вами далеко уедем…

Матч состоится в любую погоду. Когда-то это правило работало практически бесперебойно, исключая разве что стихийные бедствия. И да, не поверите, в футбол ухитрялись играть на любом поле. Тот же "Черноморец", помню, в первом туре сезона скользил с мячом по льду, а уже в следующем месил грязь. Да, игры было мало, но никто не роптал: играли, где придется.

Нынче же, фу ты ну ты, пальцы гнуты – непременно подавай нам удобства, иначе это не футбол! Это не относится к "Колосу" - он как раз играл, как мог. Это к нашим рафинированным, а местами экзальтированным знатокам. Матч им, видишь ли, останови. Да желательно в удобное для них время…

Не в грязь лицом.  Десна и Колос, день ненастный… - изображение 2

Но вернемся на путь истинный – без лишних эмоций. Если смотреть на итоговый счет, в обоих случаях мы уверенно проиграли. Как оно было на самом деле?

"Десну" здорово подкосило удаление Тамма, фактически повторившего "подвиг" Безуса, свершенный днем раньше: устраниться за 3 минуты. Команда Рябоконя уже проигрывала и, думаю, все решилось именно тогда – за полчаса до окончания игры. Момент имени Будковского на 84-й минуте был скорее из разряда потенциальных: уж больно безнадежно исполнено.

"Колос" проиграл на 103-й минуте, когда Эсковаль вколотил мяч в сетку после розыгрыша углового. Может быть, кому-то в Ковалевке после этого и верилось до конца во что-то светлое, но на экране виделось исключительно что-то мокрое и неизбежно печальное.

Оба контрольных выстрела хозяев поля можно с чистой совестью оставить за кадром – не "наиграли" они на эти 2:0, однозначно. А вот на победу – вполне.

"Вольфсбург" - на 1:0, имея в активе, кроме первого гола, промах Шлагера с убийственной позиции еще перед перерывом и невероятное подобие удара в исполнении Гинчека, которому никто не мешал комфортно забивать в концовке поединка (а вы говорите: Селезнев!). Тогда как самым реальным шансом "Десны" стали два удара подряд, заблокированные защитником.

Не в грязь лицом.  Десна и Колос, день ненастный… - изображение 3

"Риека" - на 2:1, потому что создала таки вдвое больше голевых моментов, чем "Колос". Такого соотношения она добилась уже в дополнительное время. Но тем не менее. Да, все мог решить Селезнев еще на исходе основного времени, и это была лучшая возможность команды Костышина. Но не срослось.

Кстати о Селезневе. Раз за разом пересматривая повторы, так и не понял до конца, коснулся ли мяча по пути защитник "Риеки". Если да, то это многое объясняет. Мяч немного изменил траекторию полета и попал сбоку в "неудобную" ногу. Тогда как Евгений уже был "на ударе". Ему пришлось перестраиваться на ходу (фактически в полупрыжке), на скользкой поляне. Нет?

Результат известен. Впрочем, отдаю себе отчет в том, что для многих из нас это не имеет значения. Главное – есть лишний повод заклеймить позором "кормильца". Только это не ко мне. Хотелось бы говорить с любителями футбола о футболе. Гайд-парки меня не интересуют.

Теле-фанаты наших клубов не были бы фанатами, если бы не изыскали якобы не назначенный пенальти в ворота "Риеки" на 5-й минуте. В ситуации, когда защитник, убрав руки за спину, уворачивался от мяча, летящего с фланга (не в створ ворот), и мяч угодил ему в руку. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно…

Увы, не обнаружил ни одной по-настоящему яркой личности в составах наших команд. Главным же действующим лицом футбольного вечера следует признать Мехмеди, как зачинателя обоих голов "Вольфсбурга". В "Риеке" заметнее других был штатный исполнитель угловых ударов Мурич.

Надо сказать, что вообще эта драма в двух действиях, в известной мере, превратилась в соревнование корнеров. И выиграли его Мехмеди с Муричем, чьи подачи завершились забитыми победными мячами. Тотовицкий и компания в этом компоненте им уступили.

Не в грязь лицом.  Десна и Колос, день ненастный… - изображение 4

В целом "Десна" с "Колосом" мало в чем уступили своим визави. И совершенно точно не уступили в борьбе. Разве что, самую малость, в умении играть в футбол. Но действительно не так уж и много, да и виделось это достаточно прогнозированным. Так что они даже превзошли ожидания трезвомыслящей публики.

Но нам ведь этого мало, не так ли? Нам непременно нужно тешить себя более греющими душу заявлениями: что "Колос" был ничем не хуже "Риеки", а "Десна" и вовсе лучше "Вольфсбурга". Как по мне, перебор. "Да что он вообще показал, этот "Вольфсбург" - ничего!" Вы хоть понимаете, что этим косвенно принижаете уровень "Десны"? Которую обыграли "никакущие".

Да, было удаление Тамма, был упущенный шанс Селезнева, была эта "водная феерия" в Риеке. Но все это – превратности судьбы, "заложенные в программу", которые не отменяют главного: по игре (читай – по количеству голевых моментов) ближе к победе были не мы. Это уж точно.

Но значит ли это, что представители Украины вчера выступили плохо? Отнюдь. Накануне, после "Гента", я задался тремя вопросами. Ответы на них мы получили.

Сумеет ли "Колос" продемонстрировать стабильность в Европе, или в Салониках имел место случай? Нет, это был не случай. После "Риеки", как минимум, можно говорить о двух случаях – совпадении. И жаль, что нет возможности попытаться отследить третий: на мой взгляд, "Колос" этого заслуживает. Игровую же стабильность в этих двух матчах я увидел.

Насколько легко "Вольфсбург" управится с "Десной" (о большем как-то пока не мечтается)? Легко "Вольфсбургу" не было точно. И в ходе игры в душу даже робко закрадывались смелые мечтания.

Подрос ли наш чемпионат сколько-нибудь, или это только его лидеры слабеют? На основании увиденного, мне кажется, прогресс имеет место быть. Возможно, он не столь стремителен, как нам бы хотелось. Но достаточно очевиден. Вы не согласны?

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В статье: Десна (Чернигов) Колос (Ковалевка) Вольфсбург
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