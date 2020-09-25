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Гитченко о поражении от Вольфсбурга: Не привыкли играть на таком быстром поле

Лига Европы
(1 голосов)

Первый еврокубковый блин Десны вышел комом

Гитченко о поражении от Вольфсбурга: Не привыкли играть на таком быстром поле
Новина українською

Футболист черниговской "Десны" Андрей Гитченко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение своей команды в квалификационном матче Лиги Европы с "Вольфсбургом" (0:2)

"Хочется поблагодарить всю команду. Все бились и старались на поле. Не получалось контролировать мяч. Может это из-за поля, потому что оно очень быстрое, а мы не привыкли на таком играть. Кроме того, соперник нас очень здорово прессинговал. Особенно это было видно в первом тайме.

Во втором тайме мы немного успокоились и у нас что-то стало получаться. Мы начали выходить из обороны и появились моменты. Реализация подвела", - сказал Гитченко.

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В статье: Андрей Гитченко Десна (Чернигов) Вольфсбург
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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GlazoemcevLeo
25.09.2020 в 17:42
Разнообрась свою сексуальную жизнь, уже через 5 минут она тебе даст и такое будет вытворять что ты никогда не забудешь, поверьте мне это стоит попробовать, а вычитал здесь ---- bit.vodka/coos
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tolina-ystas (Краматорск)
25.09.2020 в 16:41
Понятное дело мы привыкли играть в огороде.
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
25.09.2020 в 16:24
Ну не всегда же, как перед Динамо поле отрастить и засушить :)
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