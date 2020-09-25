Гитченко о поражении от Вольфсбурга: Не привыкли играть на таком быстром поле

Футболист черниговской "Десны" Андрей Гитченко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение своей команды в квалификационном матче Лиги Европы с "Вольфсбургом" (0:2)

"Хочется поблагодарить всю команду. Все бились и старались на поле. Не получалось контролировать мяч. Может это из-за поля, потому что оно очень быстрое, а мы не привыкли на таком играть. Кроме того, соперник нас очень здорово прессинговал. Особенно это было видно в первом тайме.

Во втором тайме мы немного успокоились и у нас что-то стало получаться. Мы начали выходить из обороны и появились моменты. Реализация подвела", - сказал Гитченко.