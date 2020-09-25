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Президент Десны: Отлично играли, на уровне профессиональных немецких клубов

Лига Европы
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Владимир Левин доволен игрой своей команды в матче с Вольфсбургом

Президент Десны: Отлично играли, на уровне профессиональных немецких клубов
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Президент "Десны" Владимир Левин в эфире ТК "Футбол" подвел итог первого в истории еврокубкового похода клуба, в котором команда в квалификации Лиги Европы уступила "Волфьсбургу" (0:2).

"Отлично играли, качество игры было на высшем уровне профессиональных немецких клубов. Не хватило самого малого - воли к победе, стержня.

Думаю, следующая игра в еврокубках принесет нам уверенность в себе и победу", - считает Левин.

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В статье: Десна (Чернигов) Вольфсбург Владимир Левин
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Источник:
ТК Футбол

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