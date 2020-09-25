Президент Десны: Отлично играли, на уровне профессиональных немецких клубов

Президент "Десны" Владимир Левин в эфире ТК "Футбол" подвел итог первого в истории еврокубкового похода клуба, в котором команда в квалификации Лиги Европы уступила "Волфьсбургу" (0:2).

"Отлично играли, качество игры было на высшем уровне профессиональных немецких клубов. Не хватило самого малого - воли к победе, стержня.

Думаю, следующая игра в еврокубках принесет нам уверенность в себе и победу", - считает Левин.