Бартулович: Момент Селезнева? В футболе всякое бывает, Женя забивал и из более сложных позиций

Хорватский полузащитник "Ингульца" Младен Бартулович прокомментировал поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Риека" - "Колос" (2:0).

"Весь матч был напряженным. Как я и говорил, "Риека" и "Колос" - команды примерно одного уровня. Но "Риека" более опытная в еврокубковых играх и это повлияло на исход встречи. "Колос" имел свой шанс в конце матча. Могли забить и пройти дальше. Но не воспользовались этим моментом. А "Риека" свои моменты использовала. Пройти дальше заслуживали две команды, но две не могут пройти. В этом матче удачливее оказалась "Риека".

Момент Селезнева? В футболе всякое бывает и такие промахи в том числе. Женя забивал и из более сложных позиций. "Риеке" не получилось забить. Но это футбол!

Если бы дело дошло до серии пенальти, у кого было бы больше шансов? Я думаю, у "Колоса" были бы лучше шансы. Потому что вратарь Евгений Волынец уже столько пенальти отбил в этом сезоне. У "Колоса" хороший вратарь, который показал себя в игре с "Шахтером". Но в поединке с "Риекой" дело не дошло до серии пенальти.

Кто фаворит в противостоянии "Риека" - "Копенгаген"? Думаю, "Копенгаген" - фаворит. "Риеке" будет очень сложно. Видно, что команде не хватает нападающего, который у них был, которого они продали. Я имею ввиду Антонио-Мирко Чолака. Я буду надеяться, что "Риека" пройдет. Все-таки это хорватская команда. Но сложно будет, так как "Копенгаген" - сильный соперник", - сказал Бартулович.