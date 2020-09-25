Мизин: Колос и Десна не до конца осознали, что в еврокубках голевыми моментами нужно дорожить

Экс-игрок сборной Украины Сергей Мизин прокомментировал выступление футболистов черниговской "Десны" и коваливского "Колоса" в Лиге Европы .

"Наши команды могли сыграть лучше. На мой взгляд, поражения со счетом 0:2 "Десны" и "Колоса" от "Вольфсбурга" и "Риеки" не соответствовали ходу событий на поле. Ведь забей Евгений Селезнев в конце основного времени, то хорваты вряд ли бы спаслись от поражения. Или используй Филипп Будковский свой шанс на последних минутах в Вольфсбурге, пришлось бы определять сильнейшего в овертайме, а может и в серии послематчевых пенальти.

Нашим командам нельзя отказать в старательности, мотивированности , вот только они не до конца осознали, что в еврокубках голевые моменты даются очень трудно и ими нужно дорожить. Поэтому и историческое пребывание "Десны" и "Колоса" на международной арене оказалось не продолжительным.

"Десну" очень подвел Йоонас Тамм, удаленный с поля. Но, думаю, черниговцы больше проиграли от отсутствия Александра Филиппова, которого продали в Бельгию. Его в поединке с "Вольфсбургом" очень не хватало. Наверное, и "Колос" в тактическом плане мог сыграть гибче и в компенсированное время, когда начался ливень, взять на вооружение, как хозяева, верховые передачи. К сожалению, этого не произошло , может, из-за нехватки опыта.

Надеюсь, что в "Десне" и "Колосе" сделают правильные выводы из этих досадных поражении и когда на следующий год снова добьются права выступать в еврокубках , то будут сильнее", - сказал Мизин.