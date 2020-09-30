Филиппов: В Бельгии Десна всегда бы боролась за высокие места

На прошлой неделе " Десна " дебютировала в Лиге Европы, потерпев поражение от "Вольфсбурга" (0:2). Экс-игрок черниговцев Александр Филиппов прокомментировал выступление своей бывшей команды.

"Конечно же, я смотрел и переживал за ребят. Наверное, просто не хватило европейского опыта. "Вольфсбург" не блеснул и ничего сверхъестественного не показал. Они забили гол, пока "Десна" неуверенно себя чувствовала и нервничала. Потом уже поняли, что терять нечего и нужно просто играть в футбол. "Вольфсбург" играл по счету. Ребята здорово провели второй тайм, не сели. Конечно, "Вольфсбургу" помогло удаление. Если бы Тамм не совершил ту ошибку, у "Десны" были бы все шансы. Они молодцы, бились как одно целое, как семья. Думаю, у ребят и дальше будет все хорошо".

Также украинец сравнил "Десну" и "Сент-Трюйден": "В Украине больше в закрытый футбол играют, больше тактики. Тут он более открытый и физический, здесь все игроки высокие. Но я б сказал, что "Десна" всегда бы боролась за высокие места, привыкла бы. Было бы тяжело, конечно. Каждую игру здесь нужно отдаваться на 100%. Но я уверен, что у "Десны" все бы получилось", - заявил Филиппов.