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Филиппов: В Бельгии Десна всегда бы боролась за высокие места

Лига Европы
(1 голосов)

Форвард сравнил чемпионаты Украины и Бельгии и подвел итог выступлению Десны в еврокубках

Филиппов: В Бельгии Десна всегда бы боролась за высокие места
Новина українською

На прошлой неделе "Десна" дебютировала в Лиге Европы, потерпев поражение от "Вольфсбурга" (0:2). Экс-игрок черниговцев Александр Филиппов прокомментировал выступление своей бывшей команды.

"Конечно же, я смотрел и переживал за ребят. Наверное, просто не хватило европейского опыта. "Вольфсбург" не блеснул и ничего сверхъестественного не показал. Они забили гол, пока "Десна" неуверенно себя чувствовала и нервничала. Потом уже поняли, что терять нечего и нужно просто играть в футбол. "Вольфсбург" играл по счету. Ребята здорово провели второй тайм, не сели. Конечно, "Вольфсбургу" помогло удаление. Если бы Тамм не совершил ту ошибку, у "Десны" были бы все шансы. Они молодцы, бились как одно целое, как семья. Думаю, у ребят и дальше будет все хорошо".

Также украинец сравнил "Десну" и "Сент-Трюйден": "В Украине больше в закрытый футбол играют, больше тактики. Тут он более открытый и физический, здесь все игроки высокие. Но я б сказал, что "Десна" всегда бы боролась за высокие места, привыкла бы. Было бы тяжело, конечно. Каждую игру здесь нужно отдаваться на 100%. Но я уверен, что у "Десны" все бы получилось", - заявил Филиппов.

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В статье: Десна (Чернигов) Вольфсбург Александр Филиппов Сент-Трюйден
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
30.09.2020 в 17:17
Спасибо, Фил, что хорошо отзываешься как про клуб и не говоришь, что чемпионат выше на две головы. Удачи в Бельгии и ждем в сборной
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simargl (Чернигов)
30.09.2020 в 17:24
Гент вчера показал "уровень" ...))) не всё у нас плохо в футболе
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-1
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simargl (Чернигов)
30.09.2020 в 17:15
Главное , что б у тебя получилось помочь остаться Сент Трюйду в высшей лиге и много забить... удачи !!
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0
-1


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