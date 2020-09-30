Заре для третьей корзины ЛЕ нужен вылет четырех высокорейтинговых в раунде плей-офф. Задачу усложнил Ребров

Вчера в Лиге чемпионов состоялись три матча, два из которых имели или могли иметь влияние на позиции "Зари" в корзине Лиги Европы. "Заря" была третьей в четвертой корзине, но стала четвертой из-за успеха "Ференцвароша". Ведь команда Сергея Реброва отправила в Лигу Европы высокорейтинговый (относительно "Зари") "Мольде". Норвежцы заняли последнюю позицию в третьей корзине, вытеснили из третьей в четвертую корзину "Хоффенхайм", а "Зарю", соответственно, потеснили на одну позицию вниз.

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Теперь, чтобы оказаться в третьей корзине при жеребьевке групп (состоится второго октября), луганчанам нужно дождаться вылета в раунде плей-офф ЛЕ четырех высокорейтинговых команд в противостояниях с низкорейтинговыми. Всего же таких пар двенадцать.

"Арарат-Армения" - "Црвена Звезда"*;

"Клуж" - КуПС;

"Динамо" (Загреб) - "Флора";

"Слован" - АПОЭЛ;

"Динамо" (Брест) - "Лудогорец";

"Сараево" - "Селтик";

"Копенгаген" - "Риека";

"Стандард" - "Фехервар";

"Янг Бойз" - "Тирана";

"Базель" - ЦСКА (София)

"Рио Аве" - "Милан";

"Тоттенхем" - "Маккаби" (Хайфа).

* - нужен вылет команд, которые выделены жирным.

Стоит добавить, что угрожала позициям "Зари" также пара ЛЧ "Омония" - "Олимпиакос". Если бы греки не прошли в группу Лиги чемпионов, то "Заря" была бы пятой в четвертой корзине. Но "Оли" остался в Лиге чемпионов, а у "Омонии" рейтинг ниже, чем у "Зари", поэтому на позиции луганчан она не влияет.

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Сегодняшние матчи ЛЧ не влияют на положение "Зари". Матчи плей-офф Лиги Европы состоятся первого октября. Жеребьевка группового этапа ЛЕ – второго октября.