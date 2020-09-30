  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Заре для третьей корзины ЛЕ нужен вылет четырех высокорейтинговых в раунде плей-офф. Задачу усложнил Ребров
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заре для третьей корзины ЛЕ нужен вылет четырех высокорейтинговых в раунде плей-офф. Задачу усложнил Ребров

Лига Европы
(1 голосов)

Более высокая корзина даст больше шансов на приемлемый с точки зрения борьбы в группе жребий

Заре для третьей корзины ЛЕ нужен вылет четырех высокорейтинговых в раунде плей-офф. Задачу усложнил Ребров
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера в Лиге чемпионов состоялись три матча, два из которых имели или могли иметь влияние на позиции "Зари" в корзине Лиги Европы. "Заря" была третьей в четвертой корзине, но стала четвертой из-за успеха "Ференцвароша". Ведь команда Сергея Реброва отправила в Лигу Европы высокорейтинговый (относительно "Зари") "Мольде". Норвежцы заняли последнюю позицию в третьей корзине, вытеснили из третьей в четвертую корзину "Хоффенхайм", а "Зарю", соответственно, потеснили на одну позицию вниз.

Читайте такжеУкраина поднимается на две строчки в Таблице коэффициентов. Благодаря бонусу от Динамо

Теперь, чтобы оказаться в третьей корзине при жеребьевке групп (состоится второго октября), луганчанам нужно дождаться вылета в раунде плей-офф ЛЕ четырех высокорейтинговых команд в противостояниях с низкорейтинговыми. Всего же таких пар двенадцать.

"Арарат-Армения" - "Црвена Звезда"*;
"Клуж" - КуПС;
"Динамо" (Загреб) - "Флора";
"Слован" - АПОЭЛ;
"Динамо" (Брест) - "Лудогорец";
"Сараево" - "Селтик";
"Копенгаген" - "Риека";
"Стандард" - "Фехервар";
"Янг Бойз" - "Тирана";
"Базель" - ЦСКА (София)
"Рио Аве" - "Милан";
"Тоттенхем" - "Маккаби" (Хайфа).

* - нужен вылет команд, которые выделены жирным.

Стоит добавить, что угрожала позициям "Зари" также пара ЛЧ "Омония" - "Олимпиакос". Если бы греки не прошли в группу Лиги чемпионов, то "Заря" была бы пятой в четвертой корзине. Но "Оли" остался в Лиге чемпионов, а у "Омонии" рейтинг ниже, чем у "Зари", поэтому на позиции луганчан она не влияет.

Читайте такжеЗа три матча при Луческу Динамо набрало больший еврокоэффициент, чем за весь прошлый сезон

Заре для третьей корзины ЛЕ нужен вылет четырех высокорейтинговых в раунде плей-офф. Задачу усложнил Ребров - изображение 1

Сегодняшние матчи ЛЧ не влияют на положение "Зари". Матчи плей-офф Лиги Европы состоятся первого октября. Жеребьевка группового этапа ЛЕ – второго октября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Сергей Ребров Лига Европы Ференцварош (Будапешт)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alexfc (Киев)
30.09.2020 в 18:50
тут без шансов четвертая группа
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...